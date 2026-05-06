Irán estudia la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

Irán comunicó este miércoles que estaba revisando una propuesta de paz estadounidense que, según fuentes, pondría fin formalmente a la guerra, pero dejaría sin resolver las demandas clave de Estados Unidos de que Irán suspenda su programa nuclear y reabra el estrecho de Ormuz.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, citado por la agencia de noticias iraní ISNA, afirmó que Teherán comunicaría su respuesta. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que creía que Irán deseaba un acuerdo.

"Quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy productivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval el miércoles.

Horas antes, Trump se había mostrado más pesimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo. En una publicación en Truth Social, amenazó con reanudar la campaña de bombardeos estadounidenses en Irán, calificando de "gran suposición" la posibilidad de que Teherán aceptara la última propuesta de Estados Unidos.

Trump ha insistido repetidamente en la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, hasta ahora sin éxito. Ambas partes siguen enfrentadas por diversos asuntos difíciles, como las ambiciones nucleares de Irán y su control del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra transportaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Una fuente pakistaní y otra informada sobre la mediación indicaron que se estaba cerca de alcanzar un acuerdo sobre un memorándum de una página que pondría fin formalmente al conflicto . Esto daría inicio a las conversaciones para desbloquear el tráfico marítimo a través del estrecho, levantar las sanciones estadounidenses contra Irán y establecer restricciones al programa nuclear iraní, según las fuentes.

No estaba claro en qué se diferenciaba el memorándum del plan de 14 puntos propuesto por Irán la semana pasada, e Irán aún no ha respondido a la última propuesta estadounidense.

El legislador iraní Ebrahim Rezaei, portavoz del influyente comité de política exterior y seguridad nacional del parlamento, describió el texto como "más una lista de deseos estadounidenses que una realidad".

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, pareció burlarse de los informes que indicaban una estrecha relación entre ambas partes, escribiendo en redes sociales en inglés que "La operación 'Confía en mí, hermano' fracasó". Qalibaf afirmó que dichos informes constituían una maniobra propagandística estadounidense tras su fracaso en la apertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SE DESPLOMAN

Los rumores de un posible acuerdo provocaron que los precios mundiales del petróleo cayeran a mínimos de dos semanas, con los futuros del crudo Brent de referencia desplomándose alrededor de un 11% hasta situarse en torno a los 98 dólares por barril en un momento dado, antes de volver a subir por encima de los 100 dólares.

Los precios de las acciones a nivel mundial también subieron y los rendimientos de los bonos cayeron ante el optimismo por el fin de una guerra que ha interrumpido el suministro de energía.

El martes, Trump suspendió una misión naval que llevaba dos días en marcha para reabrir el estrecho bloqueado, alegando avances en las conversaciones de paz.

Según NBC News, que cita a dos funcionarios estadounidenses anónimos, el repentino cambio de postura de Trump se produjo después de que Arabia Saudí suspendiera la capacidad del ejército estadounidense para utilizar una base saudí para la operación.

Según informó NBC, los funcionarios saudíes se mostraron sorprendidos y enfadados por el anuncio de Trump de que Estados Unidos ayudaría a escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz, lo que les llevó a comunicar a Washington que negarían a Estados Unidos el permiso para que aviones militares despegaran de una base saudí o sobrevolaran el espacio aéreo saudí.

Según NBC, una llamada entre Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman no logró resolver el problema. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el informe.

El ejército estadounidense ha mantenido su propio bloqueo a los buques iraníes en la región. El Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas dispararon el miércoles contra un petrolero vacío con bandera iraní, inmovilizando la embarcación cuando intentaba dirigirse a un puerto iraní, violando así el bloqueo.

NO SE MENCIONAN LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE EE. UU.

Según la fuente informada sobre la mediación, las negociaciones en Estados Unidos estaban siendo lideradas por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Si ambas partes llegaban a un acuerdo preliminar, se iniciaría un plazo de 30 días para negociaciones detalladas con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo.

El acuerdo completo pondría fin a los bloqueos contrapuestos de Estados Unidos e Irán en el estrecho, levantaría las sanciones estadounidenses y liberaría los fondos iraníes congelados. También incluiría algunas restricciones al programa nuclear de Irán.

Si bien las fuentes indicaron que el memorándum no requeriría inicialmente concesiones de ninguna de las partes, no mencionaron varias demandas clave que Washington ha planteado en el pasado y que Irán ha rechazado, como la limitación del programa de misiles iraní y el fin de su apoyo a las milicias interpuestas en Oriente Medio.

Las fuentes tampoco mencionaron las reservas existentes de Irán de más de 400 kg (900 libras) de uranio casi apto para la fabricación de armas nucleares.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado de Trump en la lucha contra Irán, declaró el miércoles que ambos líderes acordaron que todo el uranio enriquecido debe ser retirado de Irán para impedir que desarrolle una bomba nuclear.

Teherán niega querer adquirir un arma nuclear.

(Con información de Reuters)