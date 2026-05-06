Milei aseguró que “el sueño americano no está muerto” y que “renace” en Argentina

En un salón en penumbras, tenues luces de caireles y estrellitas azuladas en las paredes que daban un toque de disco fashion al evento, el presidente Javier Milei dio un discurso este miércoles ante centenares de líderes del mundo de las finanzas, empresas, políticas públicas, salud y tecnología en una reunión global en Los Angeles, un foro donde el jefe de la Rosada estuvo apenas unas horas. “El sueño americano no está muerto”, dijo y agregó que “está renaciendo en dos países”, en referencia a Estados Unidos y Argentina. “El modelo de la libertad funciona”, exclamó.

Milei pronunció uno de los mensajes finales de la 29 Conferencia del Instituto Milken, considerado una especie de “foro de Davos” estadounidense y cita clave de empresarios y personalidades vinculadas al mundo de los negocios. El mensaje giró en torno al “sueño americano”, el tema final de la conferencia, y el Presidente habló de las ideas de la libertad y los valores vinculados al 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos que se cumple este año.

Muy aplaudido por la audiencia, el presidente ingresó al salón luego de la presentación de Michael Milken, el multimillonario financista devenido en filántropo cuyo Instituto organiza estas conferencias todos los años, que esta edición congregó a unos 200 panelistas y unos 4.000 asistentes desde el domingo. Milken, de 79 años, pareció haberse repuesto de su problema de salud que le impidió concretar por la mañana un encuentro a solas con Milei.

En una atmósfera ochentosa, por los parlantes del salón sonaba “All night long”, el hit de Lionel Richie, que tuvo una charla con Milken inmediatamente después de Milei. El argentino, más bien aficionado al rock más duro, no se quedó a escucharlo.

Milken presentó a Milei con grandes elogios: “Con su éxito puede cambiar toda Latinoamérica”, dijo en referencia al libertario. Y dijo que desde que asumió hay un nuevo presidente en Chile, en Bolivia y Honduras “que creen en la libre empresa”. “No es fácil deshacer 80 años de daño en un par de años”, dijo.

El Presidente habló en el Salón Internacional, el más grande del hotel Beverly Hilton, en el corazón del coqueto Beverly Hills, que estuvo colmado de asistentes ubicados en mesas redondas. Hasta allí Milei fue trasladado desde el hotel vecino, donde se alojó, por un túnel que une a los edificios y luego el Servicio Secreto lo llevó a través de pasillos de servicio para evitar a los miles de invitados que circulan por el foro que comenzó el domingo y culminó este miércoles por la noche con un recital de Pitbull.

En su discurso, Milei dijo que “el sueño americano no está muerto”. Y agregó: “La promesa de libertad del mundo no está muerta, está renaciendo en dos lugares al mismo tiempo. En Estados Unidos, de la mano del presidente Trump, está devolviéndole a esta nación su esencia, comenzando por el paso más importante, la voluntad de volver a ser grandes. Y en Argentina, donde 48 millones de argentinos eligieron poner fin a un siglo de decadencia y volver a abrazar las ideas que a nosotros también supieron llevarnos a la grandeza”.

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple, devolverle la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, afirmó.

Y dijo que cuando había participado en 2024 en este foro, a poco de asumir, sus ideas eran “un montón de promesas” y agregó: que ahora, dos años después, venía a “mostrar un montón de hechos que demuestran que la libertad funciona”.

Luego mostró con gráficos cómo había logrado reducir el déficit y bajar la inflación. Y pidió a la audiencia: “Como antes la consigna era 'Go west' (en referencia a los que fueron de Europa a América), ahora es: 'Vayan al Sur'”. Y agregó: “Hace dos años los invite a invertir a la Argentina. Dos años después vuelvo no a pedirles fe sino a mostrarles los resultados”.

Y habló de la expansión de sus ideas a toda la región. “Hoy el sueño americano se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego y espero que incluya pronto a Cuba y Venezuela apara que el refugio de la libertad llegue a todo el continente”.

Horas antes de su ponencia, que duró menos de media hora, Milei se había reunido, junto con el canciller Pablo Quirno, el ministro Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford, con unos 25 empresarios e inversionistas, entre los que se encontraban representantes de Bitso, Bright Point, Chevrón, Nvidia, entre otras empresas de energía, finanzas, cripto, pesca, real estate, defensa, infraestructura y tecnología.

Quirno, Caputo y Oxenford mantuvieron un encuentro separado con el CFO de Chevron, Eimar Bonner y Laura Lane. El ministro de Economía dijo que la empresa "nos garantizó que estará enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por US$10.000 millones".

Milei habló brevemente ante los empresarios y luego ellos hicieron preguntas, aunque la mayoría agradeció el cambio de clima de inversión en Argentina. El presidente les respondió que podían ayudar al país no solo invirtiendo sino también librando la batalla cultural que los libertarios profesan. La mayoría también destacó el capital humano argentino y la calidad de los ingenieros.

En el mismo salón de luces azuladas donde el presidente había ofrecido su conferencia, el inoxidable Lionel Richie contaba a la audiencia que tenía “un hijo argentino que se llama Lionel”, como él. Así, explicó entre risas que se había enterado de que la madre del astro lo había bautizado así porque era fan suya.

El autor de éxitos como “All night Long” y “We are the world” dijo que al principio no lo reconocía. “Pero cuando me di cuenta de que era el más grande futbolista de todos los tiempos dije que sí, ¡que es mi hijo!”, y provocó las carcajadas de la audiencia.

Para ese entonces la comitiva de Milei ya se aprestaba para partir hacia el aeropuerto de regreso a Buenos Aires, luego de la visita relámpago que duró menos de un día. Arribará al país el jueves pasado el mediodía.

(Con información de Clarín)