En una camioneta llevaban 290 celulares por un monto de $65 millones

En el límite entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos secuestraron este miércoles 290 teléfonos celulares de contrabando en Paso Cerrito, hallados en una camioneta con patente brasileña que circulaba por la Autovía Ruta Nacional 14 “José Gervasio Artigas”.

El procedimiento se concretó en el acceso norte de Entre Ríos por efectivos policiales del Puesto de Control Vial que detuvieron para inspección una camioneta Hyundai Santa Fe en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad brasileña.

Tras verificar la documentación de los ocupantes y del vehículo, el personal policial detectó anomalías y detalles sospechosos en distintas partes de la carrocería, situación que motivó una inspección más exhaustiva ante la posibilidad de que transportaran mercadería ilegal.

A partir de las sospechas iniciales, los efectivos mantuvieron comunicación con el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Sandra Ramponi; la Secretaría Penal del doctor Alan Bergdolt y la Fiscalía Federal encabezada por Francisco Bernhardt.Las autoridades judiciales autorizaron avanzar con unDurante la requisa vehicular, realizada en presencia de testigos, los uniformados encontraron teléfonos celulares escondidos en distintos sectores de la estructura del vehículo. Según se informó oficialmente, se trataba de 290 equipos nuevos de diferentes marcas y modelos.

Fuero Federal

De acuerdo a la estimación realizada por las autoridades, la mercadería secuestrada tendría un valor aproximado de $65 millones, en el mercado argentino.

En el marco del operativo, la Justicia Federal también dispuso el secuestro del vehículo utilizado para el traslado de los equipos y de los teléfonos personales de los ocupantes del rodado, quienes fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa judicial.