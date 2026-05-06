Sesión caliente en Diputados: chicanas y acusaciones políticas al rojo vivo

Sesión caliente la este miércoles en la Cámara de Diputados como hace tiempo no se veía. Tres proyectos generaron rispideces y el debate derivó en chicanas políticas que continuaron después en redes sociales. Se discutió de democracia, golpe de Estado, grieta, terrorismo de Estado, guerrillas, un repaso por la historia del país de los últimos 50 años.

El momento de mayor tensión se vivió cuando se trató el proyecto de la diputada Ana Almirón (Fuerza Patria) por el que se incluye de manera obligatoria en todas las diligencias administrativas del Estado Provincial la leyenda “2026 – 50º aniversario del último Golpe de Estado en Argentina. Nunca Más”.

El diputado de La Libertad Avanza, Ricardo Caito Leconte, adelantó su voto en contra y propuso incluir una frase del presidente Raúl Alfonsín: "Tenemos un método: la democracia, para la Argentina". En su argumento dijo que el proyecto era "tendencioso" y omitía cuestiones clave. "Parece que la violencia solo arranca en una época. No se habla de los truncos intentos de juicio política a Isabel Perón, para evitar el golpe de Estado. No querían hacerle juicio a alguien que llevaba el apellido Perón. No se habla de que a los dos días de obtener la presidencia Perón, lo mataron al secretario general de la CGT, en democracia. No escuche la mención de la violencia en democracia en Formosa en el 75. De la responsabilidad de la dirigencia política", lanzó Caito.

"Repetimos errores del pasado. Usamos el Nunca más para ser sectarios, como una verdad a media. Por supuesto que estamos en contra del terrorismo. Pero debemos hablar de todos los golpes: del 30, del 43, del 55, del 66. En Argentina es Nunca más a los golpes de Estado, no a uno solo. Reivindiquemos la democracia. El Nunca Más es un concenso de los argentinos y no pertenece a un sector político", agregó.

A renglón seguido Pedro Cassani tomó la palabra para echarle leña a la acalorada discusión: "Celebro que en esta sesión se pueda hablar de un tema tan profundo que tiene que ver con nuestra historia, con el comportamiento de su dirigencia política en este caso, porque cuando la intolerancia y el pensamiento único se adueñan del criterio o de la opinión de la dirigencia política estamos en problemas".

"En realidad hay una palabra que en política se suele utilizar muy poco que tiene que ver con el respeto, el respeto de pensar distinto, el respeto de reflexionar distinto, porque en definitiva esto sintetiza la convivencia en una sociedad y esto comienza en las instituciones. Acá se habló del reglamento. ¿El del 9 de diciembre? El mismo que se pisoteó el 9 de diciembre y ahora vienen a decir que hay que ajustarse al reglamento", agregó.

"Cuando aparecen actitudes de algunos que lo que quieren es cerrar el debate y piden moción de orden, para no debatir. Recién me mostraban en una plataforma que una diputada señala que el diputado Leconte y el diputado Cassani defienden la dictadura", denunció.

"No entienden lo que significa ser representantes de la provincia, lo que venimos a hacer acá. Lo que quieren es publicitarse con su videíto y ver como desacreditan a quienes en su rol de diputados tienen otra visión. Creo que el diputado Leconte fue claro en sus argumentos. Debemos promover espacios de convivencia para que a la sociedad de la vaya bien, no a mi partido", agregó.

El diputado Cuqui Calvano fue quien le salió al cruce: "El reglamento se ve que cambia porque por lo que cuentan acá colegas que han tenido otras experiencias en presidencia es que no eran tan generosos como el actual presidente en el en el uso de la palabra"

"Y que en ese marco intentemos construir unidad pero en el trabajo también. Porque para poder construir unidad en temas, hay que ir a las comisiones parlamentarias. Hay que buscar al otro para trabajar el consenso sobre los proyectos", agregó.

"No se trata de venir todas las sesiones, intentar meter sobre tabla de proyectos apurando a los colegas que no pudimos ni verlo porque tampoco nos lo presentaron en la Labor Parlamentaria. Si reúne condiciones, podemos acompañar, pero querer exponernos al decir que somos autoritarios, cuando simplemente hacemos que el sistema funcione".

"Fíjense el orden del día: salen leyes que entraron. El proyecto muy importante que presentó la diputada Almirón, logró el acompañamiento y creo que va a tener la medida sanción. Yo también como el diputado Fernández Recalde soy un hijo de la democracia, criado en democracia y tenemos el desafío más grande que es de poder sostener el sistema democrático sin haber padecido, quizás de manera directa las consecuencias de lo que fue ese último golpe militar y es el último porque es el más recientes, tiene 50 años y es el que quizás más tragedia nos trajo y el que, quizás, movilizó la ciudadanía", lanzó.

"Pero tenemos que poner cada cosa en su lugar y no desvirtuar el debate. Hoy hay economista que aseguran que la democracia no sirve. Por eso más que nunca debemos revindicar y defender la democracia", cerró.

Primer alerta

La primera alerta de tensión surgió cuando el expresidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, intentó que se incorpore al orden del día un proyecto que solicita informes al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Seguridad informe aspectos vinculados al operativo desplegado para rescatar al niño Nahua.

"Sin duda que es una buena noticia que apareció sano y salvo, pero esto nos tiene que servir para poder definir cuál es la experiencia que se va acumulando a partir de estos hechos, que lamentablemente se van generando", peroró Cassani.

"El Estado tiene que transmitir tranquilidad contar a la sociedad sobre el cómo se ejecutan los protocolos, de qué manera y en tiempo que se fueron desarrollando porque esto genera de verdad una importante tranquilidad y esto no tiene que ver con señalar un error, sino aprender de estas experiencias", agregó.

Quién salió a responderle fue el diputado Norberto Ast (UCR): "Primero este niño no fue perdido ni desaparecido. Fue raptado por su padre. A partir de esto el Gobierno de la provincia, a través del área correspondiente, actuó con todos los elementos para poder dilucidar lo que había pasado, pero buscar al niño que era la prioridad".

"Lo cierto es que además intervino la Justicia con muchos protocolos que deben ser mantenidos en resguardo. Gracias al correcto accionar de la Justicia este caso quedó resuelto", agregó

"Es que no están acostumbrados a un esquema de trabajo distinto. No pasaba esto cuando el que presidía esta cámara era otra persona (en referencia a Cassani) y ponía las reglas de que debíamos trabajar previamente en labor parlamentaria, resulta que el diputado propinante no concurre a ningún trabajo de labor parlamentaria y aquí viene a plantearnos cosas cuando ni vimos el expediente", lanzó

"Empecemos a respetar el trabajo que realizamos los legisladores en la labor previa. No quiero que sea un debate porque no corresponde, aquí hay que respetar el modo de trabajo que esta Cámara ha tenido siempre", cerró con una moción de orden y el proyecto no fue tratado por la decisión de la mayoría oficialista. El peronismo acompañó a Cassani en su intento por imponer el proyecto.

Otra alerta

Es ley el proyecto que establece límites al Poder Ejecutivo para el otorgamiento de beneficios y homenajes a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o que incurran en apología de estos delitos.

El diputado Ricardo Leconte decidió no acompañar el proyecto. "Hemos visto en la historia argentina infinidad de casos de discrecionalidad, en Argentina existen víctima de primera y víctimas de segunda. Hay víctimas de terrorismo que han sido beneficiadas discrecionalmente con subsidios y víctimas del terrorismo de Estado, o como quieran llamarlo, que no han sido beneficiadas".

"Yo no hablo de cuestiones de clubes de barrio porque la discusión sería mucho más de fondo. Cuando hablo de clubes de barrio podrían ser financiados a través de las leyes de mecenazgo que están en estudio en este momento y que los particulares en vez de darle plata al Estado, a través de los impuestos, puedan financiar a las entidades como clubes y podríamos solucionar de esa manera", explicó.

El que le respondió fue el diputado Ast: "¿Esta Cámara no ha tenido un momento de reflexión con lo que ha sucedido hace 50 años atrás en la Argentina y generalmente los hechos en el mundo siempre se recuerdan cuando finalizan no? Nosotros recordamos siempre cuando inicia y no cuando se termina. Pero quiero reivindicar una frase de este epígrafe que dice Nunca Más".

"Y ese Nunca Más surgió precisamente de un trabajo llevado adelante por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), la que algunos no quisieron integrar (en referencia al peronismo) y ser parte de la misma. En un momento de debilidad extrema del sistema democrático en la Argentina, un presidente que tenía lo que tenía que tener, afrontó con un juicio a los miembros de la Junta Militar, pero no solo a ellos también a los que ejercieron el terrorismo desde las distintas guerrillas", detalló.

"Hubo un momento en donde la Argentina estaba rodeada de países que tenían dictaduras militares. Pero empezaba a generar una bisagra con el retorno de la democracia de la mano del doctor Raúl Alfonsín, quien trabajó para garantizarnos democracia para todos los tiempos".

"Tomó la decisión inmediatamente, pese a sectores que sostenían que había que generar una amnistía. Alfonsín, en plena campaña, decía que esa amnistía no iba a ser tenida en cuenta durante su gobierno. Propuso la CONADEP y fue un punto importante para la Argentina, reconocido en el mundo y lo han comparado con otro juicios que se han realizado posterior a la guerra a la Segunda Guerra Mundial. El doctor Alfonsín no solo tuvo el coraje para enjuiciar, sino que además tomó la decisión antes de asumir su gobierno. Hay que entrar en la historia y averiguar cuántos Habeas corpus firmó el presidente Alfonsin", repa´so.

"Después vino otro presidente, que indultó de un lado y del otro", refunfuñó.

"Pero lo cierto es que nosotros no podemos olvidar lo que significó aquellos años para la Argentina. Es justo decirlo. Hubo terrorismo de un lado y hubo terrorismo de Estado, de los dos lados y los dos fueron juzgados por la justicia Argentina", remarcó.

"Los dos fueron juzgados por la justicia Argentina, pero en este último tiempo escuchamos que la Justicia abarcó a un solo lado y no es cierto. Aquí fueron juzgados los que tenían que ser juzgados y hoy vivimos en democracia gracias a esa decisión y a ese coraje. Porque esa decisión del doctor Raúl Alfonsín se empezó a derramar en toda América Latina siguió en Chile, en Uruguay, Paraguay"