Recuperaron en San Cosme una motocicleta robada en Corrientes

En jurisdicción de la localidad de San Cosme, este miércoles por la tarde, recuperaron una motocicleta que había sido robada en la ciudad de Corrientes, en tanto que el conductor abandonó el rodado y escapó a pie.

Se trató de un operativo conjunto realizado por efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme y la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, quienes lograron recuperar una Honda Wave de 110cc.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 16, en la zona comprendida entre El Boquerón y el Paraje Ensenadita, según detallaron desde la fuerza.



El hecho se desencadenó cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas, y divisaron al sospechoso a bordo del rodado. Al notar la cercanía policial, el conductor emprendió una huida por la Ruta Nacional Nº 12 en dirección a Paso de la Patria, sin embargo, al verse cercado, optó por abandonar la motocicleta entre los pastizales a la vera del camino y continuó su escape a pie, perdiéndose de vista en la zona.

Tras asegurar el vehículo y verificar sus datos, la policía confirmó que el mismo había sido denunciado como sustraído en la Ciudad de Corrientes por lo cual fue puesta a disposición de las autoridades judiciales.