Curuzú Cuatiá: leve mejoría de la adolescente que sobrevivió al choque

El grave siniestro vial registrado en la tarde del martes sobre la avenida Ejército Argentino causó conmoción en Curuzú Cuatiá, tras confirmarse la muerte de una chica de 14 años. Su acompañante de 15 sobrevivió y registró leve mejoría, según determinó el parte médico del hospital "Dr Fernando Irastorza", donde permanece internada.



El hecho tuvo lugar minutos después de las 19:30, cuando las dos adolescentes que circulaban en una motocicleta de 110 c.c. perdieron el control del rodado por causas que aún se intentan establecer.



Tras el impacto, ambas menores fueron trasladadas de urgencia al Hospital Civil “Fernando Irastorza”. Lamentablemente, los médicos confirmaron el fallecimiento de la joven de 14 años, mientras que su acompañante, de 15 años, ingresó con lesiones graves.

Según el último parte médico de este miércoles, la sobreviviente presentó una leve mejoría, aunque continuará bajo observación estricta y controles médicos permanentes.



En cuanto a la investigación, efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda y autoridades judiciales avanzan en las pericias de rigor.

Hasta el momento, las autoridades han descartado la participación de terceros en el accidente, reforzando la hipótesis de que las jóvenes cayeron al asfalto tras perder la estabilidad del vehículo por cuenta propia.



Con información de El Diario de Curuzú