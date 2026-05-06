Alerta por intoxicación en Bella Vista: qué dijo la propietaria del comercio afectado

Luego de la alarma generada por varios casos de intoxicación alimentaria en la ciudad correntina de Bella Vista, la propietaria del local afectado rompió el silencio. Cintia Acosta brindó detalles sobre la investigación interna que realiza su comercio y buscó llevar tranquilidad a la población, aclarando que se puso a disposición de las autoridades sanitarias y municipales desde el primer momento.

Acosta relató que los primeros síntomas entre los clientes se manifestaron el pasado sábado, aunque en un principio el local continuó operando al desconocer la magnitud de la situación. Fue la advertencia de una profesional de la salud lo que activó las alarmas. "Tomamos conocimiento y de inmediato iniciamos una revisión de nuestros procesos", señaló la comerciante, quien cuenta con seis años de trayectoria en el rubro.

La hipótesis del "insumo alternativo"

En su descargo, la propietaria vinculó el posible origen del brote a una contingencia operativa ocurrida durante el feriado del Día del Trabajador. Debido a que su proveedor habitual se encontraba cerrado el 1 de mayo, el comercio debió adquirir ciertos insumos en otro establecimiento.

Según Acosta, ese cambio de proveedor podría haber sido el problema, aunque la situación sigue bajo investigación y evitó dar nombres.

Asimismo, fue tajante al desmentir las cifras que circularon de forma viral: "No son 50 las personas intoxicadas", afirmó a Cableinforma para diferecinar las versiones publicadas en redes sociales.

Inspección de Bromatología y situación actual

A diferencia de lo que se especulaba, el local no se encuentra clausurado. Acosta precisó que ella misma solicitó la intervención del área de Bromatología, cuyos inspectores visitaron las instalaciones recientemente.

Según la propietaria, el acta de inspección arrojó los siguientes resultados:

Habilitación: El local cuenta con toda la documentación en regla y está apto para funcionar.

Higiene: Las condiciones generales fueron calificadas como adecuadas.

Observaciones: La única sugerencia técnica fue reemplazar el uso de trapos húmedos por material descartable de limpieza.

"Realizamos compras diarias de insumos", sostuvo Acosta, quien expresó su profunda preocupación por el impacto que este hecho pueda tener en las fuentes de trabajo que genera su emprendimiento.

Finalmente, pidió disculpas a los afectados y ratificó su compromiso de seguir colaborando con el hospital local para monitorear la evolución de los pacientes.

*Con información de Radio Bella Vista