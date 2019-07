El Remanso prepara sus reproductores para el 7° Remate de Cabañas del Norte

Con una excelente selección de reproductores Braford y Brangus, nacidos y criados en sus campos cerca de la ciudad de Corrientes, la cabaña El Remanso, de El Viracho SA, prepara su participación en el 7° remate de Cabañas del Norte, que se realizará el próximo viernes 19 de julio en la Sociedad Rural de Corrientes. Un evento que habitualmente marca referencia de precios para la región, y donde El Remanso presentará, incluso, varios hijos de padres criados por esta cabaña.

A pocos kilómetros de la ciudad de Corrientes, en el departamento San Cosme, se encuentra la cabaña El Remanso, de El Viracho SA, que desde hace varios años se dedica a la cría de reproductores Braford, Brangus y Brahman. Campos del norte correntino, donde estas razas expresan su gran potencial, a fuerza de adaptación al ambiente desfavorable donde se crían estos animales.

Por séptimo año consecutivo, la cabaña participará del remate de Cabañas del Norte, un evento comercial conjunto donde también son parte las cabañas correntinas Tavé Retá y Garruchos, y desde el NOA participan San Esteban (Salta) y Santa Juana (Santiago del Estero). Este año, la casa consignataria del remate será Colombo y Magliano SA.

“Desde el año 2008 venimos trabajando como cabaña; pero creo que el mayor logro que tuvimos fue en 2010, cuando ganamos el premio Gran Campeón Macho Braford en la Exposición Nacional de Palermo; eso nos dio un envión muy importante porque fue el primer gran campeón Braford correntino en Palermo”, comentó Carlos Romero Feris, titular de El Viracho SA, recordando a “Avá”, el toro que fue elegido como mejor Braford de esa edición de Palermo, y que les dio tantas alegrías con varias camadas de hijos de excelente calidad.

Romero Feris destacó las bondades de las razas Braford y Brangus y el gran salto de calidad que le dieron a la ganadería del Norte del país. “Son las razas del presente; gracias a la adaptación que aporta el Brahman hemos logrado tener animales que se adaptan a estos campos y producen carne de excelente calidad”, expresó el criador.

Por su parte, Roberto Moreira, asesor genetista de cabaña El Remanso, sostuvo que “es importante que la cabaña tenga hijos de sus propios toros; en el caso de El Remanso vamos a presentar hijos de ‘Avá’ y también de ‘Tupac’, que es un toro Braford que se vendió en el primer remate de Cabañas del Norte y estuvo congelado en un centro genético”.

En cuanto a la selección para este año, Moreira adelantó que “en Braford vamos a tener también hijos de ‘Experto’, ‘Boomerang’, entre otros; y en Brangus tenemos hijos de ‘Francesco’ en negro y ‘Picante’ en colorado”.

Contexto

Sobre el panorama para la comercialización de reproductores en esta temporada de remates, Carlos Romero Feris consideró que “el contexto no es el mejor; tenemos costos muy altos para lograr animales de estas características, y el financiamiento no está en un momento fácil tampoco”. No obstante, el empresario sostuvo que “tenemos buenas perspectivas para el remate por la calidad de animales que vamos a presentar”.