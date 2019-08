La Gran Nacional Brahman

TEXTO Y FOTOS: ESTEBAN MONTGAILLARD

Con más de 90 reproductores que llegaron desde cabañas de todo el Norte del país, durante Expoagro en La Rural de Corrientes se realizó la 18° Exposición Nacional Brahman. Una raza que en su momento revolucionó la ganadería de zonas marginales, y que hoy está siendo demandada de manera muy firme por los criadores, que buscan darle mayor adaptación a los rodeos.

El mayor evento que tiene la raza Brahman en su calendario es su Exposición Nacional, donde confluye la mejor genética, se demuestra la selección de los criadores y quedan plasmadas en la pista las características de esta raza. Y como desde hace siete años, la muestra se llevó a cabo en Riachuelo, en el marco de la Exposición Rural de Corrientes, que este año fue la edición Expoagro Ganadera, que tuvo lugar del 15 al 18 de agosto en el predio de Riachuelo.

Alfredo Muskus llegó desde Texas, Estados Unidos, para ser el jurado de clasificación de la muestra. En su Santa Elena Ranch, el criador de origen latinoamericano cría Brahman de primer nivel, con las características del Brahman americano, pero con las cualidades que tiene esta raza para producir en zonas difíciles.

“Pudimos ver muy buenos animales durante las dos jornadas de juras; se nota el trabajo de selección que realizan los productores argentinos, y el resultado es muy bueno”, dijo Muskus luego de su trabajo en la pista, donde el jueves 15 de agosto juzgó las hembras, y al día siguiente hizo lo propio con los toros.

Más allá de las características raciales que se busca en un buen Brahman, la funcionalidad y las cualidades carniceras pesaron mucho a la hora de elegir a los mejores ejemplares. “Buscamos hembras fértiles, que se preñen con facilidad y demuestren buenas condiciones maternas; pero a la vez que se desplacen bien, para poder recorrer las grandes distancias que tienen muchos campos en Argentina”, comentó Muskus.

Y vaya si la Gran Campeona reunió esas características. Con 27 meses de edad y una cría al pie, la mejor vaquillona de la Nacional Brahman perteneció a la cabaña Río Seco, de Compañía Anglo Córdoba de Tierra, una cabaña que viene cosechando muy buenos resultados en las pistas de la raza.

“Es el tipo de animal que venimos buscando; una hembra con mucha clase, bien definida, muy precoz y con condiciones muy buenas”, explicó Alejandro Brandan, referente de la cabaña Río Seco. El criador cordobés comentó que “es una raza que en nuestra zona anda muy bien, tiene características de adaptación, pero también muy buena calidad de carne”, señaló Brandan.

Por el lado de los machos, el Gran Campeón de la 18º Exposición Nacional Brahman fue el RP 238 del palenque 36, de la cabaña Santa Rosa, ubicada en el departamento Goya. Un senior imponente, que llegó desde el Sur de la provincia de Corrientes para coronarse como el mejor Brahman de la Nacional. Por su parte, el Reservado fue para el RP 75 del palenque 23, de cabaña Las Lomitas, de la provincia de Formosa, cabaña que el día anterior se había quedado también con el premio Reservado Gran Campeón Hembra.

Criadores

Desde la Asociación Criadores Brahman de Argentina (Acba) se viene trabajando desde hace varios años en la búsqueda de un tipo de Brahman moderado, que respete las cualidades de la raza, pero que también la funcionalidad que deben tener estos animales a la hora del trabajo en el campo.

En este sentido, muchos criadores sostienen que los rodeos del Norte se han “britanizado” en los últimos años, y que es necesario echar un chorro de sangre Brahman para no perder la rusticidad. Por ello, desde la Acba organizan permanentes charlas con productores, sobre todo en el Norte, para explicar las cualidades del Brahman como raza cruzante.

“Nosotros creemos que la raza es una gran herramienta para mejorar los índices productivos en el Norte; hay muchos problemas de garrapata y la consecuente tristeza, porque los rodeos fueron perdiendo componente cebuino; pero que introduciendo al Brahman nuevamente, se puede revertir esta situación”, comentó José Casco, director de la Acba.

Por su parte, y respecto a la situación actual del país, el presidente de la asociación, Raúl Franchino, comentó que “apostamos a que la gente siga produciendo porque si el país no produce, no se generan divisas, no se genera trabajo, apostamos a que la gente pueda crecer en su economía”.

Y esa demanda por el Brahman comienza a verse reflejada en los distintos remates de esta temporada, donde los reproductores de la “raza madre” han marcado tendencia por la demanda que han mostrado en las subastas particulares, y que no fue la excepción durante el remate de la Nacional, con una demanda muy marcada, tanto por toros como por vientres.

Paraguay

Además de los expositores que remitieron sus Brahman para la Nacional, durante la exposición se dieron cita algunos criadores de la vecina República del Paraguay, un país que viene trabajando de manera muy regular con la raza, y donde han tenido logros muy importantes en materia de comercialización de carnes certificadas.

“Los criadores argentinos vienen trabajando muy bien con el Brahman; tienen un biotipo muy bueno, que han logrado gracias a la apuesta permanente y a la selección que realizan en sus rodeos”, dijo Mario Pereira, de la Asociación Brahman de Paraguay, quien también brindó una interesante charla sobre las cualidades de la raza y el trabajo que se realizó en el vecino país. “Argentina tiene que seguir trabajando y los logros van a llegar a la brevedad”, dijo Pereira.

En este sentido, durante su exposición ante un nutrido marco de público, el criador paraguayo no sólo remarcó las características del Brahman como raza cruzante, sino también como raza pura. “No hay que detenerse en prejuicios y hay que producir Brahman puro, es un animal que les va a dar muchas satisfacciones en el campo”, señaló.