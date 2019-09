Multitudinario relanzamiento de Macri: “Se puede dar vuelta esta elección”

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que en las elecciones de octubre “se puede dar vuelta” el resultado de las Paso y, ante una multitud que se concentró en las Barrancas de Belgrano, advirtió: “para eso, los necesito más movilizados que nunca”.

Macri, quien busca su reelección, encabezó esta tarde el acto de la primera marcha “Sí, se puede” en el barrio porteño de Belgrano, donde a los miles de manifestantes que lo acompañaron les dijo que “significa mucho que estén acá, porque significa que compartimos el enorme amor por este país”.

En ese sentido, afirmó: “ustedes no están solos, estamos juntos en esto”.

“Nos une cuidar la democracia, nos une amar y querer vivir en libertad, nos une la honestidad, nos une querer vivir en paz, nos une querer dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, nos une construir y no destruir, nos une saber que existe un futuro distinto para todos, y nos une decirle no a la impunidad”, destacó el Presidente.

Macri, quien llegó desde Olivos junto a su esposa Juliana Awada y funcionarios en un tren del ferrocarril Mitre, afirmó que “la clase media hizo el mayor esfuerzo, pero tomé nota, los entendí”.

“Les quiero decir que lo que viene es distinto. El esfuerzo no fue en vano”, advirtió en el acto en el que fue presentado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo acompañado en el escenario por su esposa Bárbara Diez y el vicejefe Diego Santilli.

En ese marco, Macri enfatizó: “lo que viene es distinto. Ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo porque todos lo necesitamos”.

“Empieza octubre de 2019 y a los más jóvenes les digo que en unos años sus hijos les van a preguntar '¿dónde estabas en octubre de 2019?', y ustedes les van a contestar 'estábamos haciendo patria'”, sostuvo.

El Presidente aseguró que “se puede dar vuelta esta elección”, en alusión a los resultados de las elecciones Paso en las que perdió por más de 16 puntos ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y señaló: “para eso los necesito más movilizados que nunca, más apasionados que nunca”.

Macri advirtió que en las próximas elecciones “hay que fiscalizar hasta las tres de la mañana” y para eso los organizadores del acto instalaron stands en distintos puntos de la plaza y sobre la avenida Juramento para que los interesados se anoten como fiscales voluntarios en octubre.