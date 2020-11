El duro pronóstico para Corrientes sobre los casos de covid-19

El experimentado doctor Fabián Plano, integrante del comité de crisis, encabezó una conferencia de prensa de cara a los testeos que se realizarán desde hoy en 30 puntos. "Hay que acostumbrarse a los partes con muchos casos de covid-19", advirtió el médico y confirmó que la curva de casos comenzará a aplanarse de 15 a 30 días, pero que habrá que acustumbrarse a los picos de contagio.

Sobre los puntos de testeos que se implementarán desde hoy, Plano insistió en que "no es para todos. No son testeos másivos". "Hay que llamar al call center y asistir al punto de testeo si se les pide. De lo contrario habrá que quedarse en la casa. Vamos a controlar a quienes van con una orden médica particular para hisoparse. Si tenemos 1.000 ordenes y todas dan negativas, es obvio que no se debía hisopar, que no había motivos",

Insistió que no todos pueden ir a hisoparse y alertó: "Nos preocupa que hay gente que busca soluciones mágicas a la enfermedad. Se automedican y llegan tarde al hospital de campaña. El 90 por ciento de los pacientes que están en la Unidad de Terapia Intensiva está con respiración mecánica", dijo.

Explicó además lo que sucede ante un précoz testeo. "Alguien que haya tenido contacto estrecho con un positivo y se lo hisopa inmediatamente dará negativo, porque apenas se está incubando el virus, recién al quinto o séptimo día aparecen o no los síntomas. Por eso el testeo debe realizarse durante ese tiempo. Por eso debe aislarse inmediatamente".

Advirtió que "hoy tenemos muchos pacientes susceptibles internados, es decir adultos mayores, y esto se debe a que se relajan los convivientes más jóvenes y transmiten el virus a los más susceptibles. Por eso se insisten en evitar las reuniones sociales y extremar medidas".