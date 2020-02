Corrientes: encontró una billetera con $13.000, buscó a su dueño y se lo devolvió

Néstor Adrian Leonhardt tiene 39 años, 3 hijos, es de Goya y es cabo primero de la Policía de Corrientes, presta servicio en Perugorría. Vacacionaba junto a su familia en Misiones y encontró una billetera con más de 13 mil pesos. Buscó a su dueño y se lo devolvió.

"Estabamos en la heladería de un shopping, un señor saluda y se despide, estaba con sus seis hijos. Antes de irnos nos percatamos de que había olvidado su billetera. Esperamos una hora a que regrese. No volvió. Entonces regresamos al hotel y al revisar la billetera había un carnet que facilitaba un número en caso de extravío", explicó el cabo a ellitoral.com.ar

"Llamé y me atendió el suegro del dueño de la billetera. Le dije que tenía algo suyo y que necesitaba verlo personalmente. Una hora después apareció en el hotel y me agradeció. Me dijo que la última vez perdió la billetera sólo le devolvieron los documentos", relató Leonhardt.

"En la billetera había más de 13.000 pesos. Tarjetas de créditos y documentos. Yo devolvería todo así sean 200.000 pesos o 1 millón. Hay que regresar las cosas a su dueño, es lo que corresponde", dijo orgulloso el policía.

Como agradecimiento el dueño de la billetera, invitó a Leonhardt y a su familia a una casa quinta y a La Aripuca, un emprendimiento Agro-Eco-Turistico familiar.

Ahora, el cabo regresa a trabajar, con el orgullo de siempre.