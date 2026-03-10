Detectaron carne en mal estado en carnicerías de Bella Vista

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, en conjunto con integrantes de la Oficina de Bromatología Municipal, llevaron adelante operativos de control en siete carnicerías tanto de la ciudad como de la zona rural donde decomisaron productos en mal estado.



Durante la inspección en el comercio “La Yerra”, detectaron 32 kilos de productos cárnicos en mal estado, por lo que se procedió a su decomiso y posterior desnaturalización.



Según informaron, el procedimiento arrojó resultado positivo en materia de control sanitario, en el marco de las acciones destinadas a garantizar la calidad y seguridad de los alimentos que se comercializan en la ciudad.

