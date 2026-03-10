La Municipalidad promueve un encuentro para planificar el crecimiento de la ciudad

La Municipalidad de Corrientes llevará adelante una Jornada de Intercambio Institucional junto al Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes (CPIAyA) y la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Corrientes (CADICOR), con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el sector público y privado y avanzar en una agenda común para el crecimiento de la ciudad.

El encuentro se realizará este jueves 12 de marzo desde las 18:30 en la sede central del CPIAyA, ubicada en La Rioja 1240, y buscará alinear la visión de los profesionales que diseñan la ciudad, los desarrolladores que invierten y el Estado municipal que regula el crecimiento urbano.

Durante la jornada se buscará generar consensos sobre los principales desafíos vinculados al desarrollo urbano, la infraestructura y la gestión administrativa, con una mirada estratégica proyectada a los próximos 30 años.

Impulsar la inversión y el desarrollo

Desde el municipio remarcaron que el intercambio con las instituciones resulta clave, ya que los colegios profesionales y el sector inmobiliario aportan conocimiento técnico y territorial fundamental para diseñar políticas urbanas sostenibles.

Uno de los objetivos centrales es fortalecer la seguridad jurídica y promover normas consensuadas que brinden previsibilidad al sector, evitando cambios en las reglas que puedan desalentar inversiones.

También se busca posicionar al municipio como un facilitador del desarrollo, teniendo en cuenta que el sector inmobiliario es uno de los principales generadores de empleo genuino en la ciudad.

Los ejes de la agenda municipal

Durante el encuentro, la gestión municipal presentará tres ejes estratégicos de trabajo.

Uno de ellos será la modernización del Estado, con la incorporación de herramientas digitales que permitan mejorar el seguimiento y la gestión de trámites municipales.

Otro de los puntos será el ordenamiento territorial, donde se analizarán los avances logrados y se abrirá el debate a nuevas propuestas para fortalecer la planificación urbana.

Además, se abordará la infraestructura hídrica, con la presentación de planes de desagües y canales, considerados fundamentales para garantizar que los nuevos desarrollos urbanos sean sustentables y evitar problemas de anegamientos.

Trámites más ágiles y digitalizados

Uno de los temas centrales del encuentro será la mejora en la gestión de trámites vinculados al sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario.

En ese sentido, el municipio planteará avanzar en procesos de desburocratización y simplificación administrativa, buscando agilizar la obtención de permisos de obra y habilitaciones.

La meta es lograr una digitalización integral de los trámites, de modo que los profesionales puedan gestionar sus expedientes sin necesidad de recorrer oficinas físicas, utilizando plataformas como el portal web municipal y herramientas tecnológicas como Munibot.