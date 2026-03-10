Murió un gendarme chaqueño en Salta: investigan si fue por hantavirus

La muerte del cabo Mauro Ponte, oriundo de la provincia de Chaco, causó conmoción e indignación en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Salta. El efectivo, quien prestaba servicios en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, falleció en la madrugada del lunes 9 de marzo tras ingresar al hospital local con un cuadro de insuficiencia respiratoria severa.

Según relató Silvia Gutiérrez, gerente del hospital de Orán, el gendarme ingresó el domingo por la noche en "mal estado general". La historia clínica reveló que el joven padecía fiebre desde el jueves previo, lo que ha disparado cuestionamientos sobre la celeridad en la intervención médica.

Denuncias de abandono y alerta sanitaria

El fallecimiento de Ponte no es un hecho aislado. Allegados al efectivo denunciaron públicamente abandono de persona, cuestionando a las autoridades de la fuerza de seguridad por no gestionar a tiempo traslados a centros de mayor complejidad en la capital provincial.

La preocupación se extiende debido a que, según reportes, otros gendarmes de la misma unidad permanecen bajo observación médica con síntomas compatibles.

La situación sanitaria en la región es compleja. La gerencia del hospital confirmó la existencia de pacientes bajo estudio:

Tres sospechosos: uno de ellos en terapia intensiva para control y dos en guardia de emergencia.

Dos confirmados: pacientes que permanecen internados en la sala de clínica médica.

La médica Gutiérrez aclaró que, aunque se investiga la presencia de hantavirus, la zona también atraviesa un brote activo de chikungunya, lo que obliga a realizar múltiples pruebas serológicas para diferenciar los diagnósticos.

Reclamo por condiciones laborales

Más allá de la cuestión epidemiológica, el caso sacó a la luz un profundo malestar entre el personal de seguridad por las condiciones laborales. A través de redes sociales, familiares y conocidos de Ponte señalaron que la falta de cobertura médica especializada, sumada a los bajos salarios, deja a los efectivos en una situación de vulnerabilidad extrema cuando deben cumplir servicio en zonas de alto riesgo sanitario.

Mientras la familia aguarda los resultados finales de las muestras enviadas al laboratorio para confirmar si el hantavirus fue la causa determinante del deceso, se espera que las autoridades de Gendarmería Nacional brinden un informe oficial sobre el estado de salud del resto de los integrantes del Escuadrón 20.

