Una mujer fantasma aparece en la ruta

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

La Ruta Provincial Nº 1, en la zona cercana a la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, se convirtió de golpe y en forma inesperada en una “zona de zozobra” para los conductores que transitan por el lugar en horas de la noche. Es que la figura de una joven mujer aparece sobre el asfalto, en medio de la ruta y, segundos después, en el interior del vehículo. Según cuentan los testigos, la “mujer fantasma” nunca pronunció palabra alguna, no mira a los conductores y desaparece tan repentinamente como apareció, se desvanece en el aire, literalmente.

El testimonio de la primera aparición lo dio un vecino del barrio San Fernando de esa localidad, en el mes de abril de ese año, cuando afirmó haber visto a una mujer caminando al costado de la Ruta 1 y a los pocos segundos la vio sentada en el asiento del acompañante. Es de imaginarse el susto mayúsculo de este hombre, quien, según contó, se aferró al volante y trató de pasar el inquietante momento, aunque de vez en cuando miraba de reojo y alcanzaba a percibir la presencia de su acompañante, por las prendas blancas que vestía. Ya al borde de un ataque de nervios, aceleró el auto, imprimiéndole gran velocidad. Cuando miró el asiento del acompañante comprobó que la presencia femenina había desaparecido, tan rápidamente como había aparecido. Desde entonces los testimonios similares se repitieron con tal frecuencia que muchos automovilistas optan por otros caminos alternativos, aunque eso les lleve más kilómetros por dar una gran vuelta. Cabe señalar que el extraño fenómeno ocurre siempre a la misma altura de la ruta, en cercanías de una heladería, donde ocurrió, según se investigó, un grave accidente automovilístico en el año 2011, que dejó como saldo una joven mujer muerta y tres persona más heridas de gravedad, que al final pudieron recuperarse.

Uno de los relatos más impactantes es el de un joven que aseguró haber comprobado la existencia del espectro con sus propios ojos. Según dijo, su vehículo se detuvo por una falla mecánica cuando circulaba por un punto desolado del trayecto. Cuando trató de comprobar cuál era el desperfecto, una luz intensa en medio de la oscuridad lo atemorizó. Se refugió dentro del auto, pensando cualquier cosa, pero enseguida, cuando miró por el espejo retrovisor, notó que una mujer joven y bonita se había instalado en el asiento trasero. Aterrorizado, volvió a encender el motor y, para su sorpresa, arrancó; el problema mecánico que tenía había desaparecido. Intentó hablarle a su extraña compañera, preguntarle quién era y a dónde iba, pero el pánico lo sobrepasó y no pudo. A los pocos minutos, que parecieron interminables, llegó a la zona urbana del barrio El Paraíso y cuando miró al costado, la mujer ya había desaparecido. Algunos pobladores de la zona arriesgaron la teoría de que se trataría del alma de alguna mujer muerta en la zona, en esa ruta, más precisamente en las cercanías de la heladería, en el accidente mencionado.

En el terreno de las posibilidades, de acuerdo a lo manifestado por los estudiosos de este tipo de fenómenos paranormales, podría ser el espíritu de una mujer joven que murió en trágicas circunstancias, que anda rondando la zona, quizás, en busca de ayuda que le pueda dar la posibilidad de elevarse al plano dimensional que le corresponde. Siendo joven, es natural que tenga mucha energía remanente, lo cual hace pensar que, a menos de que tenga una ayuda de este plano para marcharse a la otra dimensión, es probable que ande un tiempo en este mundo físico hasta que tome conciencia de que no pertenece más a este plano de existencia y su lugar está en otro lado, más etéreo y espiritual. En tren de conjeturas, todo puede ser.

Qué dicen los especialistas.

Los parapsicólogos e investigadores de fenómenos paranormales en todo el mundo han estudiado miles de casos similares. Hasta la creación de la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas de Londres, en 1882, los científicos no se habían preocupado del estudio de este tipo de fenómeno tan común en todo tipo de culturas, que viene denominándose desde hace siglos con los nombres de apariciones, espectros, fantasmas, etc. En esta sociedad británica confluyó un buen número de intelectuales y científicos de la época, que fueron realizando censos con el fin de determinar cuánto había de cierto en los casos de apariciones y visiones espectrales. Y con sorpresa comprobaron que, en muchísimos casos, no había una explicación racional o científica para las numerosas apariciones y manifestaciones fantasmales que vienen sucediendo desde hace siglos en este ajetreado mundo.

Si se analizan los resultados de los mencionados censos, se puede comprobar que en los casos de apariciones y presencias fantasmagóricas, algunas cosas interesantes como que, por ejemplo, con el paso del tiempo tienden a olvidarse, haciéndose difícil y poco fidedigno confiar en relatos de presencias fantasmales que se produjeron varios años atrás. Otro hecho es que las apariciones se agrupan en su gran mayoría tras la estadística realizada en torno al momento de la muerte del agente, decreciendo el porcentaje de de las apariciones a medida que nos alejamos del instante preciso de la muerte de una persona. Es decir, en palabras comunes, el tiempo todo lo tapa y hace olvidar, tanto lo malo como lo bueno. Pero hay algunas excepciones, como el caso de la aparición o fantasma de Ana Bolena, que aun hoy, después de cientos de años que fuera muerta decapitada, sigue apareciendo cada tanto y es vista por gente de la actualidad en la famosa Torre de Londres, uno de los lugares del mundo con mayor presencia de fantasmas que, al decir de muchos investigadores y parapsicólogos, es un “verdadero hervidero de fantasmas y apariciones” debido a los trágicos crímenes y asesinatos ocurridos allí.

Para concluir, es normal que cuando una persona muere ya anciana, desgastada por el tiempo y las enfermedades, no se manifieste después de muerta, pues toda su energía la gastó en este mundo físico en lograr sus objetivos, ya sean materiales o espirituales. Aunque hay algunos casos de manifestaciones de personas ancianas que quieren dejar un mensaje a sus seres queridos de que están bien en el lugar al que fueron. Por el contrario, cuando una persona joven muere antes de tiempo, ya sea por enfermedad o accidente, con muchos objetivos por cumplir que le quedaron truncos, es normal que pugne por mantenerse en este mundo, que no vivió completamente. Pero una cosa es cierta e innegable: todos estamos constituídos por cuerpo y alma, y al momento de la muerte se produce la transición al otro plano con todas sus implicancias, buenas o malas.