Una mujer, ministra de Industria y se suman dos subsecretarias en áreas clave

Juró ayer como ministra de Industria, Trabajo y Comercio Mariel Gabur que es la segunda mujer que conforma el gabinete provincial. También prestaron jasumieron otras tres funcionarias de segunda línea.

En este marco, el gobernador Gustavo Valdés dijo: “Venimos incorporando y dando fuerza a la mujer, sabemos que tienen un rol especial, específico, central y le deseamos muchísima suerte en el ejercicio de sus funciones”.

La nueva ministra de Industria,Trabajo y Comercio, Mariel Gabur diálogo con El Litoral destacó que “es un reconocimiento importante porque tengo una doble responsabilidad. Siento que como mujer tengo que dar incluso más, que es una exigencia personal, porque esto me ubica en una posición importante, de valorar el protagonismo de la mujer en todo sentido”.

Mientras que en cuanto a los proyectos que se emprenderán desde su cartera dijo que “se proyectan más parques industriales en lugares estratégicos para seguir con los objetivos propuestos por el gobernador de la provincia Gustavo Valdés”.

“Es un desafío muy importante, es un gran compromiso con el gobernador y con todos los correntinos, porque creo humildemente que si hacemos crecer la industria, la producción y desarrollamos Corrientes podemos cambiar la historia y ubicar en un lugar estratégico a la provincia que realmente se lo merece”, dijo y agregó que “esto va a dar un muy buen nivel de vida para los correntinos que es lo que buscamos junto al gobernador”.

En relación a las políticas nacionales que viene implementando el Gobierno nacional sobre la exportación de la carne y el precio de la yerba mate que son rechazadas desde el Gobierno de Corrientes, Gabur aseveró que se continuará en esa línea para defender a los productores locales, pero al mismo tiempo destacó que “también estamos dispuestos a acompañar a todas las industrias, hay muchas crecientes y hay otras que ya están muy desarrolladas”.

“Vamos a estar al lado de cada uno de los industriales, tratando de fortalecer esos lazos y sobre todo generar un bienestar de derrame para todo el pueblo correntino”, aseguró la nueva ministra de Industria.

Desarrollo Humano

En el mismo acto también asumió la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad la exintendenta de San Cosme Verónica Maciel. “Es un compromiso mayor con toda la experiencia que significa el haber estado al frente de un municipio durante ocho años. El conocimiento del sector lo tengo. Tengo un entrenamiento de ocho años y el hecho de que sea mujer a cargo de una familia, no va a ser un obstáculo para trabajar por la provincia en este nuevo desafío dentro del Gobierno provincial”, aseguró.

Dentro de la misma cartera de Desarrollo Humano pero como secretaria asumió Gabriela Castro, quien en contacto con este matutino destacó la política del Gobierno de Corrientes y expresó que “es un honor que el gobernador me designe en este cargo y vamos a seguir con los lineamientos que se vienen implementando para afianzar el área. El hecho de asumir siendo mujer significa seguir trabajando por la mujer, madre, esposa, profesional, emprendedora”, aseguró.

La quinta mujer que juró ayer y que seguirá como Procuradora del Tesoro de Corrientes es Lucrecia Lértora. “Es un gran desafío seguir en función, es la continuidad del trabajo que estamos realizando y lo vamos a seguir afianzando que es el de acompañar al gobernador en todo lo que necesite y representar a la Provincia en los juicios”.

“Sé de la amplitud y de la generosidad del gobernador, a mí no me sorprende que me haya reelegido para cumplir con esta función porque se hablaba de una continuidad en el trabajo que se venía realizando con un nuevo fiscal de Estado, que es el doctor Horacio Ortega”, finalizó Lértora.