¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional del Surubí Juan Pablo Valdés Virginia Gallardo
Fiesta Nacional del Surubí Juan Pablo Valdés Virginia Gallardo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Repercusión en redes sociales

Qué respondió Virginia Gallardo tras la viralización de sus fotos en el Congreso

La diputada se expresó luego de la difusión de imágenes que la muestran maquillándose durante la exposición de Manuel Adorni.

Por El Litoral

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 08:21

Se viralizaron imágenes de la correntina Virginia Gallardo retocándose el maquillaje y sacándose selfies durante la jornada en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. El episodio generó repercusión en redes sociales en medio de la sesión legislativa.

Las fotografías, captadas por un reportero gráfico, muestran a la legisladora en distintos momentos de la exposición en la que Adorni se defendió de las preguntas vinculadas a su situación patrimonial.

Respuesta en redes

Tras la viralización, Gallardo respondió desde su cuenta en X, donde hizo referencia a la situación. Incluso, compartió otra imagen en la que se la observa nuevamente maquillándose.

“No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un cuarto intermedio era un pecado”, expresó la diputada. Además, indicó que la selfie mencionada ya estaba publicada en su cuenta de Instagram.

 "Vayan a comentar, hetear (lo único que saben hacer), que me aumentan el engagement. ¡Ah! Perdón... lo que indica que el contenido es relevante y genera una conexión significativa con la audiencia", concluyó.


 

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD