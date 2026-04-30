Qué respondió Virginia Gallardo tras la viralización de sus fotos en el Congreso

Se viralizaron imágenes de la correntina Virginia Gallardo retocándose el maquillaje y sacándose selfies durante la jornada en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. El episodio generó repercusión en redes sociales en medio de la sesión legislativa.

Las fotografías, captadas por un reportero gráfico, muestran a la legisladora en distintos momentos de la exposición en la que Adorni se defendió de las preguntas vinculadas a su situación patrimonial.

Respuesta en redes

Tras la viralización, Gallardo respondió desde su cuenta en X, donde hizo referencia a la situación. Incluso, compartió otra imagen en la que se la observa nuevamente maquillándose.

“No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un cuarto intermedio era un pecado”, expresó la diputada. Además, indicó que la selfie mencionada ya estaba publicada en su cuenta de Instagram.

"Vayan a comentar, hetear (lo único que saben hacer), que me aumentan el engagement. ¡Ah! Perdón... lo que indica que el contenido es relevante y genera una conexión significativa con la audiencia", concluyó.



