Juan Pablo Valdés: "En mayo vamos a estar haciendo nuevamente anuncios salariales"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, llevó tranquilidad a los trabajadores de la administración pública al confirmar que en mayo se anunciará una nueva mejora en los haberes.

El mandatario defendió la estrategia de otorgar incrementos en plazos breves para ajustar los montos al "panorama" económico sin comprometer las arcas provinciales.

"Preferimos no tener anuncios tan largos de plazo; anuncios más cortos, pero más frecuentes", explicó Valdés a Ñande Cable. El objetivo, según detalló, es avanzar en una recomposición salarial que sea "lo mejor posible" pero "sin poner en riesgo el sistema", garantizando el pago de sueldos en tiempo y forma.

Poder Judicial

Uno de los puntos más álgidos de la rueda de prensa fue el reclamo de los trabajadores judiciales, quienes exigen el cumplimiento de un aumento del 6%. Valdés fue tajante al respecto y envió un mensaje de austeridad hacia el otro poder del Estado.

"Ellos son un poder independiente, pero claro, caja hay una sola y presupuesto hay uno solo", sentenció el gobernador. Según explicó, el Ministerio de Hacienda ya contestó los requerimientos por vía formal y la provincia se mantiene a la espera de las proyecciones presupuestarias del Poder Judicial para verificar la factibilidad del pedido.

En esa línea, el mandatario advirtió que no habrá giros extraordinarios de fondos si las finanzas se agotan: "Si creen que más adelante nos van a pedir más dinero y lo vamos a tener, les digo que hoy las finanzas vienen muy justas. No existe más dinero y se lo venimos diciendo; no es mala fe, es lo que hay".

¿Unificación de los plus?

Otro de los temas que genera expectativa en el sector público es la posibilidad de unificar el sueldo básico con los diferentes plus (unificado y de refuerzo) que perciben los agentes provinciales. Valdés admitió que la propuesta está sobre la mesa de trabajo.

"Venimos estudiando varias situaciones. El ministro de Hacienda está trabajando hace más de un mes en esto", precisó. La intención oficial es buscar el "mejor camino" para simplificar la liquidación de haberes y mejorar la estructura salarial, siempre bajo la premisa de la responsabilidad fiscal.

Con estos anuncios, el Gobierno provincial busca anticiparse a posibles focos de conflicto gremial, mientras monitorea de cerca la recaudación y las transferencias nacionales para definir el porcentaje que se otorgará en la primera quincena de mayo.