Caso Gerardo Dahse: ordenaron su traslado a la Unidad Penal N° 6

La Justicia de Corrientes ordenó la detención inmediata del ginecólogo Gerardo Dahse, quien tras permanecer en libertad durante las etapas de apelación, será trasladado a la Unidad Penal N° 6 de la capital para comenzar a cumplir su condena efectiva.

​La medida es la consecuencia directa del revés judicial sufrido el pasado viernes 24 de abril, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró inadmisible el Recurso Extraordinario Federal presentado por su defensa.

Con esa firma, el máximo tribunal cerró la vía ordinaria hacia la Corte Suprema de la Nación y dejó firme la sentencia por abuso sexual gravemente ultrajante.

​Fallo unánime y condena firme

​A través de la Resolución N° 57, los ministros del STJ rechazaron por unanimidad los planteos defensivos, considerando que carecían de fundamentación suficiente.

El fallo ratifica la condena dictada originalmente por el Tribunal Oral Penal N° 1, que le impuso: