Corrientes exporta nuez pecán y consolida una producción con alto valor agregado

Tras más de una década de desarrollo, productores locales avanzan en la exportación mientras crece el consumo interno y se abre el desafío del valor agregado en origen.

La producción de nuez pecán en Corrientes comienza a mostrar resultados concretos en el mercado internacional. En el programa Perfil Productivo, Federico Debona, coordinador del programa provincial “Nuez Pecán”, confirmó un nuevo paso en el desarrollo del sector: “Este año en particular fue muy buena la cosecha y estamos sacando una primera exportación junto con otros productores”, explicó.

El logro es consecuencia de un proceso de largo plazo

“El pecán requiere tiempo: plantás un árbol y a los 10 años empieza a producir, pero después produce durante 80 años”, señaló.

La cadena de valor del pecán involucra distintas etapas y provincias. “Terminamos la cosecha y la nuez se manda a Entre Ríos para secado y acondicionamiento. Después va a Santa Fe, donde se hace el crackeo, el envasado al vacío y se preparan los envíos”, detalló.

Corrientes presenta condiciones favorables para el cultivo, aunque con requerimientos técnicos específicos.“El pecán necesita mucha agua, frío y calor, y esas tres condiciones se dan en esta zona”, explicó Debona.

No obstante, el riego es clave: “Todos los productores del programa tienen riego, porque es un requisito indispensable para producir”.

Un mercado en transformación

El escenario comercial cambió en los últimos años, especialmente tras la pandemia. “Antes exportábamos el 85 o 90% de la producción. Hoy dejamos un 30% para el mercado interno”, indicó.

Además, destacó el crecimiento del consumo local: “En Argentina se está consumiendo el doble o casi el triple de nuez que hace tres años”.

Valor agregado, el gran desafío

Si bien el principal producto de exportación es la nuez partida, el sector empieza a diversificarse. “Hay productores que elaboran aceite, harina o pasta de pecán para mercados específicos”, comentó.

Sin embargo, marcó un punto clave para el futuro: “La nuez que se produce en Corrientes debería procesarse acá. Hoy todavía estamos vendiendo mucha nuez sin valor agregado”.