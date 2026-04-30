Crece el uso de maquinaria importada y se abre una oportunidad para el campo correntino

En Perfil Productivo, el programa de streaming de El Litoral, el empresario agropecuario Marcelo Carbonell (propietario de Marcelo Carbonell Agronegocios) analizó el presente y las perspectivas del mercado de maquinaria agrícola en Corrientes, destacando un escenario de transformación impulsado por la apertura comercial y el ingreso de nuevas tecnologías.

Desde su base en Paso de los Libres, donde dirige una concesionaria de tractores, Carbonell explicó que el sector atraviesa un proceso de cambio marcado por la creciente presencia de maquinaria importada, especialmente de origen chino. “Están tomando cada vez más participación en el mercado. Hoy ya compiten no solo en precio, sino también en tecnología”, señaló.

En ese sentido, remarcó que los equipos asiáticos lograron revertir antiguos prejuicios sobre su calidad. “Antes había desconfianza, pero hoy hay productos con muy buen nivel, incluso con tecnología comparable a las primeras marcas”, sostuvo. Este fenómeno, además, generó un efecto positivo en el mercado: obligó a las marcas tradicionales a mejorar sus precios y condiciones.

Respecto al perfil productivo de la provincia, Carbonell fue claro: Corrientes sigue siendo predominantemente ganadera, lo que define el tipo de maquinaria más demandada. “El productor busca tractores versátiles, de baja o media potencia, que se adapten al trabajo cotidiano en el campo”, explicó. En general, se trata de equipos de entre 75 y 90 HP, con doble tracción, pensados para tareas múltiples dentro de los establecimientos.

Sin embargo, advirtió que empieza a verse un cambio de tendencia. “Hay productores que están intensificando la actividad, incorporando alimentación y tecnología, y eso requiere maquinaria de mayor potencia”, indicó. Este proceso podría marcar un salto en la cadena productiva, permitiendo agregar valor dentro de la provincia.

En términos económicos, el empresario destacó un dato clave: la relación entre el precio del ganado y el costo de la maquinaria atraviesa un momento histórico favorable. “Hoy es el mejor momento para invertir. Esta relación no se va a repetir”, afirmó. A esto se suma un contexto de financiamiento más accesible, con tasas más bajas y líneas de crédito activas, especialmente desde bancos públicos.

No obstante, también planteó algunos desafíos a futuro. Entre ellos, mencionó la necesidad de debatir el posible ingreso de maquinaria usada al país, un punto que podría impactar en la competitividad del sector. “Es un tema que merece un análisis más profundo”, advirtió.

De cara a los próximos años, Carbonell proyectó que la participación de maquinaria china seguirá en aumento y que el mercado tenderá a reconfigurarse. “Va a haber una depuración de marcas, y van a quedar aquellas que puedan sostener servicio y respaldo”, explicó.

Finalmente, sintetizó el momento actual como una oportunidad: “Hoy el productor tiene mejores condiciones para equiparse, modernizarse y dar un salto en productividad. Es una ventana que hay que aprovechar”.