Polich en La Muni en tu Barrio: “La cercanía es clave para una gestión municipal exitosa”

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, acompañó un nuevo operativo integral de “La Muni en tu barrio”, cuyo recorrido itinerante tuvo lugar en el barrio Dr. Montaña. Hasta allí acudieron los vecinos del lugar y de zonas adyacentes, quienes aprovecharon las múltiples prestaciones y servicios gratuitos que acerca la Municipalidad en diferentes sectores de la ciudad.

El epicentro del operativo fue la esquina de Fernández de Moratín y Aristóbulo del Valle, donde la gestión municipal, junto con diferentes áreas del Gobierno provincial, brindaron a los presentes numerosos servicios de salud, como: control de peso y talla, atención médica integral, odontología, monitoreo de hipertensión arterial y glucemia, así como control y actualización de los esquemas de vacunación, entre otros.

“Este programa es una manera de acercar varios servicios gratuitos a los vecinos”, remarcó el intendente, al tiempo que destacó la gran participación de la comunidad. “Nos pone contentos poder acercarle soluciones a los distintos problemas a la gente que está más alejada del centro”, expresó.

“La gente entiende que la Municipalidad y el Gobierno provincial están haciendo todo lo posible para acercar los servicios que sean necesarios; hay interacción entre los profesionales de la Municipalidad y los vecinos, lo que nos gratifica porque es la forma en que se va construyendo una sociedad mejor, más justa y tolerante”, sostuvo Polich.

El jefe comunal enfatizó la importancia de llevar adelante este tipo de programas, ya que “la cercanía con el vecino es necesaria, es el condimento de la gestión municipal. Nuestro trabajo fundamental es tratar de producir las transformaciones que sean necesarias desde lo cotidiano”, sostuvo.

Finalmente, el intendente instó a los vecinos a que sigan las redes sociales del municipio para enterarse de dónde se realizarán los próximos operativos. Y adelantó que “vamos a empezar un ciclo de sorteos e importantes premios para la gente que nos sigue”.

Múltiples servicios

Durante la jornada, además de las prestaciones médicas, se llevaron adelante asesoramientos y prestaciones en materia de pensiones no contributivas, mediación, defensa del consumidor, niñez, diversidad y género, DNI, SUBE, Ñande Huerta, delegaciones municipales, comisiones vecinales, servicio de peluquería, garrafa social y también estuvo el programa “La prevención la hacemos entre todos” del Ministerio de Seguridad y la Oficina de Empleo.

Como es habitual, acompañó el exitoso programa Mascotas Saludables, que promueve la tenencia responsable de animales domésticos, acercando control veterinario, desparasitación y colocación de vacunas antirrábicas, por orden de llegada.

En tanto que en el quirófano móvil se llevó adelante la esterilización (castración) de los animales, requiriéndose en estos casos la inscripción previa. Para acceder a la misma se deben inscribir en el turnero web: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables

El operativo continuó en horas de la tarde con tareas de descacharrado, que comprenden acciones en favor del ambiente y preventivas contra el dengue.

Cronograma

El programa “La Muni en tu barrio” iniciará el mes de mayo con un operativo integral que se cumplirá el próximo miércoles 6, de 8 a 12, en la cancha de fútbol ubicada en Las Violetas y Los Alelíes del Molina Punta.

Las presentaciones restantes tendrán lugar en estos días y barrios:

• 13 de mayo: Bº Quintana (Cangallo y Frondizi). Plaza Ex Combatientes de Malvinas.

• 20 de mayo: Bº Anahí (Canal 13 y Nueva Zelanda).

• 27 de mayo: Bº Quilmes (Av. Juan de Garay y Hernandarias).

Mascotas saludables

Ahora, el programa Mascotas Saludables refuerza su presencia en diferentes sectores de la ciudad. En el caso de las esterilizaciones (castraciones), y únicamente para los servicios que se brindan los días lunes, la reserva de turnos debe realizarse con anterioridad en las delegaciones municipales de cada sector.

El cronograma de atención para mayo comenzará el próximo lunes 4, de 8 a 12, en José Ferraud y Lorenzo Toledo del Pirayuí Nuevo. El 11 de mayo estará en Guido Spano 2455 (plaza QOM) del barrio Bañado Norte, mientras que el 18 estará en Mocoretá 1225 del barrio Río Paraná.