Una prima de la nena contó que no se llevaba bien con la mamá

Luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una nena de 9 años en Bella Vista, habló una prima de la víctima y relató que no había una buena relación porque la criatura “sabía muchas cosas de su mamá”.

Sofía Fernández dijo a una radio local que “la madre no tenía una buena relación con la nena y estaba separada del padre hacía poco tiempo”. Añadió también que la menor “no estaba casi nunca en la casa, siempre estaba con nosotros”.

Comentó que esa noche la niña le dijo que se iba a la casa de la mamá a llevarle unos mangos.

“Se fue sola y de ahí no la vimos más. Le advertimos que no anduviera sola. La mamá no era violenta, pero los hermanos sí”, advirtió Sofía.

