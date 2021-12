Apoyo de Morales a la intendenta de La Rioja y Quintela lo cruzó

Un tenso cruce a través de Twitter protagonizaron este sábado los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gerardo Morales, de Jujuy, luego de que este último apoyara a la intendenta de la capital riojana, Inés Brizuela y Doria, quien días atrás denunció violencia institucional del gobierno provincial.

El cruce comenzó cuando el dirigente del radicalismo citó una publicación realizada por la cuenta oficial de la Unión Cívica Radical, donde expresaban su apoyo a la jefa comunal, alegando que el mandatario peronista le negaba recursos al municipio por ser de otro espacio político.

Con el hashtag #BastaDeViolencia, desde la coalición redactaron: “¡Fuerza, intendenta! En La Rioja quieren imponer el miedo, negando al municipio los recursos que le corresponden por ser de otro espacio político. Envían patotas y atentan contra la paz y la democracia”. Y añadieron: “Pero la fuerza del cambio y de @ines_byd es imparable”.

Citando dicho tuit, Morales también acompañó a Brizuela y Doria y sentenció en sus redes sociales: “La violencia institucional de La Rioja tiene que terminar. ¡Mucha fuerza, Inés!”.

La publicación mostraba fotos de la intendenta recolectando los residuos de su ciudad, en medio del conflicto que mantiene con empleados municipales que paralizaron el servicio.

Fue entonces cuando Ricardo Quintela respondió a dichas acusaciones, apuntándole directamente al mandatario provincial jujeño.

“Gobernador @GerardoMorales al que violentaron fue a su par gobernador de La Rioja y a las y los trabajadores municipales, no a la intendenta. Tu correligionaria ejerció violencia institucional mandando a atacar la residencia”, escribió en un intento por invertir el rol de Brizuela y Doria, quien era señalada como ‘víctima’.

Y continuó: “Te pido que te informes adecuadamente; no obstante eso sabés que te aprecio. Yo no soy violento, no reprimo, no meto preso a nadie, mucho menos a mujeres. Un abrazo”, dijo

