“La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez, llega al Teatro Vera

Por El Litoral

Martes, 10 de marzo de 2026 a las 17:47

La obra “La Ballena”, protagonizada por el reconocido actor Julio Chávez, llegará a la ciudad de Corrientes con dos funciones previstas para el 17 y 18 de abril a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La puesta teatral, dirigida por Ricky Pashkus, es una de las historias más reconocidas del teatro contemporáneo y sirvió de inspiración para la película “The Whale”, por la cual Brendan Fraser obtuvo el Premios Óscar como Mejor Actor.

La trama gira en torno a Charlie, un profesor de literatura que dicta clases desde su casa. El personaje atraviesa una compleja situación personal: padece obesidad mórbida, está enfermo y decide no recibir tratamiento médico. Sus días transcurren acompañado por su amiga Ana, hasta que aparece Tomás, un joven religioso que lo impulsa a enfrentar su historia.

Ante la certeza de que atraviesa los últimos días de su vida, Charlie decide intentar reconstruir el vínculo con su hija Ellie, a quien no ve desde hace ocho años.

La obra propone un profundo recorrido emocional sobre los vínculos, los errores y las segundas oportunidades, abordando temas como el perdón, la culpa y la posibilidad de reparar aquello que se ha quebrado con el tiempo.

Entradas

A la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs.

