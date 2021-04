La picante revelación sexual de Gonzalo Heredia

En medio de la promoción de su nuevo protagónico en "La 1-5/18", la próxima ficción de Polka, Gonzalo Heredia rompió el hielo con una picante revelación sexual.

Acompañado del resto de los actores de la tira, Esteban Lamothe y Agustina Cherri, en "Lo de Mariana", el artista se soltó y se animó a hablar de su vida sexual como parte de una de las preguntas de la sección "Paren las rotativas".

El segmento consta de seleccionar una nota pasada para que alguno de los entrevistados explique qué es lo que quiso decir sobre una determinada frase. A Heredia le tocó responder sobre una entrevista para "De Caño vale doble" en 2016 en donde aseguró: "En los encuentros íntimos soy muy hablador".

"La verdad es que no me acuerdo, puede ser inventado también”, comenzó. Pero Mariana Fabbiani no quedó conforme con la respuesta y quiso que desarrollara un poco más. "No me acuerdo de haber dicho eso, pero lo puedo afirmar ahora. Soy más del habla que del tacto, quizá. ¿Querés seguir preguntando?”, la desafió el actor.

Y la conductora retrucó: "Bueno, yo te iba a preguntar si arrancabas por el habla o por el tacto". Fue cuando Heredia confesó: "Por el habla, siempre. El habla nunca se corta, el habla siempre sigue. A veces me contestan, pero si estuviera hablando solo es para decir ‘chau, un beso´. Hablo antes, durante y después".

Diario Show