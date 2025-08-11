Almirón destacó a la juventud como ejemplo de esperanza

El diputado nacional y candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, destacó que los candidatos del espacio en Corrientes mantienen firme el mandato de compromiso con la política para transformar la realidad, tal como lo expresó Karina Milei durante su reciente visita a la provincia.

Almirón remarcó que este compromiso es la base del proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei, y que se traduce en un trabajo constante de cercanía con la gente.

“Nuestro deber es recorrer, escuchar y proponer soluciones reales a los problemas de los correntinos, siempre con la convicción de que la política debe ser una herramienta para el cambio y no para sostener privilegios”, afirmó Lisandro en una recorrida de campaña.

En línea con lo manifestado por Karina Milei, el candidato a gobernador señaló que La Libertad Avanza es “un partido de los defensores de los votos del presidente Javier Milei” y que el trabajo de los fiscales y militantes en todo el territorio ha permitido el crecimiento del movimiento. “Muchos de los fiscales que se involucraron en la política por Javier Milei hoy son candidatos a intendentes, concejales o diputados”, subrayó.

Almirón puso en valor la energía y la participación juvenil como motor del cambio. “La juventud que se involucra en política es un ejemplo de esperanza. Son ellos quienes están empujando para que la Argentina y Corrientes cambien”, indicó.

El candidato reiteró que la política debe responder a las necesidades reales de la ciudadanía y evitar el gasto público ineficiente, priorizando un Estado que brinde soluciones concretas.

“La tarea fue recorrer pueblo por pueblo, casa por casa, como nos enseñó la dinámica de La Libertad Avanza: esfuerzo, mérito, trabajo y compromiso con la gente”, concluyó.

En los últimos días, Almirón participó de una reunión en Buenos Aires con el equipo de campaña nacional, donde sostuvo: “Estamos fortaleciendo un proyecto serio que representa la renovación política que necesita Corrientes, y seguimos trabajando con convicción para consolidar nuestro espacio”.

Paralelamente, La Libertad Avanza desarrolla una intensa agenda por todo el interior de la provincia, con caminatas, visitas a comercios y reuniones con vecinos en los barrios.

La fuerza con Lisandro Almirón a la cabeza avanza con la mirada puesta en afianzar el vínculo con la comunidad y consolidar el acompañamiento ciudadano rumbo a las elecciones provinciales y municipales del próximo 31 de agosto.