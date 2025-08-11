Gustavo Valdés entregó 45 viviendas en Ituzaingó y anunció la construcción de 100 más

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, entregó este lunes 45 viviendas en el barrio Don Tomás de la localidad de Ituzaingó. En el acto, el mandatario anunció la ejecución de otras 100 unidades habitacionales más para seguir "calmando esta necesidad" de la ciudad.

Valdés recordó que, durante mucho tiempo, Ituzaingó no tuvo avances en materia de viviendas, a pesar de ser una de las grandes localidades de la provincia. Por ello, su gestión se propuso "revertir esta situación" con una inversión integral en el déficit habitacional.

El gobernador destacó que las obras se llevaron a cabo con recursos propios de la provincia y que cada una de las nuevas casas está equipada con termotanques solares fabricados en Corrientes. Esta iniciativa busca brindar un beneficio económico a las familias, a pesar de que la localidad es una productora de energía.

Inversión integral y desarrollo urbano

El interventor del Invico, Lizardo González, detalló que las 45 viviendas entregadas, de 58 metros cuadrados cada una, forman parte de un plan provincial que también incluyó la infraestructura integral del barrio: cordón cuneta, enripiado, iluminación y desagües pluviales.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Valdés celebró la entrega de las casas, que representan "45 sueños" hechos realidad.

El jefe comunal agradeció el apoyo del Gobernador y pidió a los nuevos vecinos que cuiden las casas para mantener las estructuras.