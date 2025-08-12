Corrientes: un hombre murió y una mujer en grave estado tras chocar sus motocicletas

La Policía de Corrientes informó el lunes se produjo un grave accidente sobre Ruta Nacional N° 12, donde dos motocicletas estuvieron involucradas.

Durante la mañana del lunes, efectivos de la Comisaría XVI Urbana acudieron a RN 12, en cercanías de Eragia, donde se registró un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas.

Uno de los rodados marca Bajaj, modelo Dominar de 400cc, era maniobrado por una mujer de 36 años, identificada con el apellido Rodas. En otro vehículo marca Zanella, modelo RX de 200cc, era dirigido por un hombre de apellido Borda, de 22 años.

Las circunstancias del choque aún se están determinando por los peritos, pero lo cierto es que ambos motociclistas sufrieron lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados al hospital Escuela de ciudad Capital.

En las últimas horas, se confirmó la muerte del hombre debido a las graves heridas que sufrió.

Mientras tanto, en la citada dependencia se realizaron las diligencias del caso.

