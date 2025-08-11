Regatas obtuvo la segunda fecha del Circuito Regional

La segunda fecha del Circuito Regional de natación, en su XIV edición, se realizó el pasado fin de semana y el Club de Regatas Corrientes se quedó con el primer puesto.

En esta oportunidad, la fiesta más grande de la natación del NEA marcó un nuevo suceso con la participación de más de 400 nadadores de toda la región y de Paraguay, provenientes de 19 clubes.

Regatas se quedó con el primer puesto en esta segunda etapa totalizando 1000 puntos. En segundo lugar se ubicó Natalú de Formosa con 444 unidades y en tercer lugar, completando el podio, llegó el CEF N°6 de Oberá con 306.

También compitieron CAPRI de Posadas, Regatas y CUNE de Resistencia, ACUAA de Curuzú Cuatiá, Náutico, Caza y Pesca e Itatí de Formosa, Reconquista Tenis Club, Dirección de Deportes de Apóstoles, Independiente Tenis Club y Adelante de Reconquista, Oberá Tenis Club, San Martín y Tenis Club de Corrientes, Gimnasio Delfina y la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos.

En total se llevaron adelante 38 pruebas, cada una con varias series, en una doble jornada que arrancó a las 8.30 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, para completarla desde las 16 hasta las 20 y que nuevamente contó con transmisión oficial vía streaming.

El circuito consta de cuatro etapas, más un torneo de cierre de temporada, siendo la próxima cita en el calendario el 20 de septiembre con la 3° fecha del Circuito Regional.