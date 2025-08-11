Se fijó la fecha para el duelo entre Boca Unidos y Sarmiento

El trascendental encuentro entre Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia, por la quinta fecha de la zona B de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol, tiene día y hora confirmada.

El partido se jugará en el la cancha central del complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina el sábado 16 desde las 15.30.

Sin bien falta la oficialización por parte del Consejo Federal de la AFA, desde la entidad correntina señalaron el día y la hora para el cruce con el equipo chaqueño.

Durante el pasado fin de semana, Boca Unidos dejó su invicto en Lincoln, Buenos Aires, al caer frente a El Linqueño 1 a 0. Fue la primera derrota en cuatro presentaciones en esta instancia. Por su parte, Sarmiento sumó tres puntos como local al vencer a Ben Hur de Rafaela 2 a 1.

Cumplidas cuatro fechas de la Reválida, las posiciones en la zona B están así: Boca Unidos, Sarmiento y Sportivo Las Parejas 9 puntos, El Linqueño y Mitre de Posadas 7, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Ben Hur 4, Sol de América de Formosa 3, Crucero del Norte y Gimnasia de Concepción del Uruguay 2.

Cuando concluya la etapa, restan 5 fechas, los cinco primeros avanzarán a los playoffs, siempre que no pierdan la categoría.

Mientras que la tabla de promedios, que definirán los dos descensos, es la siguiente: