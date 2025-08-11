¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Forestadora Tapebicuá Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes
FÚTBOL DE SALÓN

Corrientes dominó el Nacional de Clubes Senior

El Decano ganó en la categoría Senior A +35 y Deportivo Perú lo hizo en Senior B +42.

Por El Litoral

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 19:55

Corrientes dominó el Torneo Nacional de Futsal de Clubes Senior, en las categorías A +35 años que disputó en la capital provincial. El Decano ganó en la categoría A +35 años y Deportivo Perú lo hizo en la división B +42 años-
El Decano, representante de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, venció en la final de la categoría Senior A +35 años a San Cayetano de Tucumán 3 a 0.
El tercer puesto fue para  Dieléctrico que le ganó a La Previa, en duelo de equipos correntinos.
Fidel Cáceres, del equipo campeón, fue elegido como el jugador destacado del torneo.
Los goleadores resultaron Mauricio Rodríguez (San Cayetano) y Nicolás Rodríguez (Independiente Rivadavia), mientras que la valla menos vencida correspondió a San Cayetano (Tucumán).

Mientras que el Deportivo Perú, también representante de la capital correntina, se impuso en la final de la visión Senior B +45 años a Carriego de Rosario 5 a 4 en los tiros desde el punto del penal, luego de haber igualado en 3 tantos.
San Cristóbal logró el tercer puesto y el cuarto quedó para Los Gordos de Mar del Plata.
El jugador destacado fue elegido Octavio Vallejos (Deportivo Perú).
El goleador de la categoría resultó  Jonatan Arroyo (Carriego) y la valla menos vencida fue para el Deportivo Perú.

El torneo que contó con la participación de 20 clubes de diferentes puntos del país, fue organizado por la Asociación Correntina de Fútbol de Salón y fiscalizado por la Confederación Argentina del mencionado deporte.
Para los partidos se utilizaron los estadios de  los clubes Hércules en el barrio Libertad y Arturo Frondizi en Molina Punta.

