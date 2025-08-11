Gustavo Valdés anunció un aumento del "más de un 10%" para los estatales correntinos

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este lunes que los trabajadores estatales activos y jubilados recibirán un aumento del "más de un 10%.

"Vamos a estar otorgando más de un 10% seguramente y lo vamos a estar anunciando oportunamente a través del ministerio correspondiente", dijo en el marco de la inauguración de una nueva comisaría en el Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) de la ciudad de Corrientes.

El mandatario recordó que este incremento ya había sido anunciado y que se suma al aumento de los pluses que fue del 100%. "Ahora tenemos la posibilidad de tener esta inyección en sueldos, así que es importante", señaló en contacto con la prensa.

Valdés precisó que "el aumento de la inflación fue 1,8 aproximadamente, nosotros vamos a hacer un esfuerzo superior".