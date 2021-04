Candidatos y calificaciones en el largo camino a la definición de un juez federal

En el trasiego jurídico y político para definir un nuevo titular para el Juzgado Federal 1 de Corrientes, ya son menos de treinta los postulantes que quedan en carrera de un listado de aspirantes que superaba los setenta inscriptos.

Jueces federales y provinciales, funcionarios de diversas órbitas, abogados de la matrícula local y de afuera conformaron un pelotón de interesados en ocupar el despacho que a lo largo de más de veinte años fue el lugar de trabajo de Carlos Vicente Soto Dávila, quien renunció en febrero de 2019.

Desde entonces quien estuvo a cargo de ese estrado fue el titular del Juzgado Federal 2 de la capital correntina, Juan Carlos Vallejos, en una subrogancia que concluyó el 25 de febrero último, cuando, por sorteo, la Cámara Federal de Apelaciones dispuso que sea el magistrado de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien cubra la vacante por el término de un año.

El largo camino a la definición de un titular para el juzgado de la calle 25 de Mayo entró en etapa de definiciones aun dentro del Consejo de la Magistratura, donde el primer filtro es la Comisión de Selección, presidida por una veterana protagonista del vínculo entre la política y los tribunales, como la diputada nacional Graciela Camaño, cuyo vicepresidente es el juez Juan Manuel Culotta, e integrada además por el propio titular del cuerpo, el académico Diego Molea.

El jurado, en tanto, fue oficializado en diciembre del año pasado y está integrado por Gabriel Adrián Bombini, Beatriz Estela Forno y María Raquel Laino Montoya y María Isabel Benavente, como titulares; Marcelo Alfredo Riquert, Osvaldo Andrés Pérez Sammartino y Paula Viturro, como suplentes.

Por mencionar algunos de los antecedentes de los examinadores, Benavente es jueza en la Cámara Nacional en lo Civil; Forno es jueza en Santa Fe y docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Litoral; Bombini es juez de Garantías y catedrático en Mar del Plata, y Laino Montoya es académica de Lomas de Zamora.

El 5 de marzo, en Tecnópolis, 33 de los 73 inscriptos rindieron el examen escrito. Fue la primera instancia de un camino que superó además la etapa de oposición y antecedentes.

Esta semana inicia otra fase, en la que los candidatos pueden impugnarse entre sí o bien reclamar por los resultados de sus exámenes. Tras la resolución de esas observaciones se elabora un nueva grilla de resultados.

Sobre esa base el Consejo establece la cantidad de personas que accederán a las entrevistas, un coloquio de temario libre que conlleva un puntaje.

No obstante, por reglamento, si un postulante no supera la barrera de los 50 puntos en el examen teórico no puede llegar a la entrevista.

Hasta el momento los candidatos tienen la suma de dos de sus puntajes y el orden de mérito provisorio que resultó coloca primero al abogado correntino Diómedes Guillermo Rojas Busellato, con 78,50 obtenido en la prueba teórica, más 86,50 de oposición y antecedentes, un total de 165 puntos. Segundo, Matías Alejandro Latino, con 71 y 81 puntos que hacen un total de 159, y tercero el actual juez Juan Carlos Vallejos, que sumó 63 puntos en el examen teórico y logró el mejor puntaje de la prueba de oposición y antecedentes, con 92,5, que hacen un total de 155,50.

Cuarto se ubicó Harry Lionel Schurig, con 79 y 70,65 (total: 149,65) y quinto, José Eduardo Villena, con 80 y 57,95 (total: 137,95).

En el sexto lugar del orden de mérito se encuentra un joven abogado chaqueño que conoce el juzgado de la calle 25 de Mayo por haber sido integrante de una secretaría penal.

Se trata de Zacarías Miguel Issolio, que reunió 92,50 en la prueba teórica y 45,10 en oposición y antecedentes, hasta sumar un total de 137,60. Su caso es particular, pues está siendo investigado en una causa por supuesta falsedad ideológica, cohecho y estafa procesal en la oficina que ocupaba bajo el mando del exsecretario Pablo Molina.

Issolio tiene cita para declarar en indagatoria el 11 de mayo a las 10 de la mañana en el juzgado de Vallejos.

Entre otros participantes de este concurso, forman parte de la larga lista de examinados la jueza de Familia de Corrientes María Mercedes Sosa, quien está décima en el orden de mérito; su par del fuero laboral Héctor Rodrigo Orrantía (11°); el jefe del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad de Corrientes, Walter Alejandro González Acevedo (15°); así como la jueza de Instrucción y Correccional de Saladas, María del Carmen Mareco (26°) y el juez Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Menores y de Paz de Santa Lucía, Daniel Alejandro Azcona (31°).

El Juzgado Federal 1 de Corrientes tiene competencia múltiple, penal y electoral, un fuero clave para un año como el 2021, en el que se deberán elegir diputados y senadores nacionales con una previa de comicios primarios cuya fecha sigue en terreno de indefiniciones. Deberían ser en agosto pero, pandemia mediante, caminan a su realización en septiembre.

Justamente, la secretaría electoral del estrado en concurso también tuvo un recambio luego de largos años a cargo de Carlos Rauch. El año pasado asumió allí Juan José Ferreira.