Juegos Correntinos 2025: Capital se quedó con el título en vóley y futsal

Con el objetivo de clasificar a los equipos que representarán a Corrientes en los Juegos Nacionales de Mar del Plata 2025, la Secretaría de Deportes avanza con la realización de las etapas provinciales de los Juegos Correntinos.

En esta oportunidad, con la participación de seis equipos por disciplina, se disputaron los torneos de vóley femenino y masculino (Sub15) y futsal femenino (Sub16).

En vóley femenino, el título quedó en manos del representativo de Capital, que se impuso sobre los conjuntos de Goya, Virasoro, San Miguel, Monte Caseros y San Roque.

En futsal femenino, también festejó Capital, tras superar a los equipos de Ituzaingó, Mercedes, Esquina, Empedrado y Alvear.

En vóley masculino, nuevamente el equipo capitalino se quedó con el campeonato frente a los seleccionados de San Miguel, Goya, Paso de los Libres, Mocoretá y San Roque.

El titular de la Secretaría de Deportes, Jorge Terrile, destacó el enorme despliegue técnico, logístico y organizativo del personal en cada instancia, como así también el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés:

“Gracias por el acompañamiento constante y por la inversión que realiza el Gobierno de la Provincia en el deporte, lo que permite la organización de eventos de alto nivel y el desarrollo de atletas correntinos”, remarcó.

Los equipos que lograron la clasificación en esta fase provincial competirán en los Juegos Nacionales Evita 2025, a disputarse en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.