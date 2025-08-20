¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Continúa la búsqueda de la mujer de 73 años desaparecida en Santo Tomé

La Policía de Corrientes intensifica los operativos para dar con el paradero de Mirta Ayala, una mujer de 73 años que padece de Alzhéimer y fue vista por última vez el domingo tras retirarse del casino de la ciudad.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 18:42

La Policía de Corrientes, informó este miércoles que continúa con la intensa búsqueda de Mirta Ayala, de 73 años, quien permanece desaparecida desde el pasado domingo 17 de agosto.

Según la denuncia radicada en la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé, la mujer se encontraba en el casino de la ciudad junto a sus hermanas, cuando en horas de la madrugada se retiró del lugar sin dar aviso. Desde entonces no se tuvo más noticias de su paradero.

Cabe destacar que Ayala padece de Alzhéimer, lo que preocupa aún más a las autoridades y a su familia.

En la investigación interviene la Unidad Fiscal de turno, mientras se despliegan operativos en la zona con distintos recursos y medios.

Características de la mujer desaparecida

  • Edad: 73 años

  • Contextura: chica

  • Cabello: claro

  • Vestimenta al momento de la desaparición: campera marrón, pantalón jeans azul, zapatillas negras y anteojos de descanso

Pedido de colaboración a la comunidad

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a esta ciudadana, pueden hacerlo en la citada comisaría llamar al 3794-503727; o bien acercarse a la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital 101 en el Interior Provincial.

