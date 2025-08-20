Por un desorden de gran magnitud aprehendieron a un joven

Un joven de 26 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 14° Urbana después de recibir una alerta por un desorden de gran magnitud que se había generado por calle 19 entre Moratin y Alcorta del barrio Doctor Montaña.



Atento al aviso se contó con el apoyo policial de las comisarías 21° y 20° urbanas.



Como resultado demoraron a un ciudadano que luego se comprobó que posee domicilio en el barrio Sol de Mayo, y en virtud de ello fue trasladado a la dependencia policial para realizar los trámites de Faltas Contravencionales.