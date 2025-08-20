Valdés entregó 1.000 notebooks en Curuzú Cuatiá y anunció la entrega de otras 800

Con el propósito de fortalecer la educación pública en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés, junto a la ministra de Educación, Práxedes López, llevó adelante este miércoles en Curuzú Cuatiá la entrega de notebooks del Programa Incluir Futuro. El acto tuvo lugar en el Club San Martín y benefició a estudiantes del Colegio Secundario “General Manuel Belgrano” y de la Escuela Técnica “Ingeniero Juan José Gómez Araujo”.

En esta oportunidad se entregaron 1.000 computadoras, distribuidas entre alumnos de primero, segundo y tercer año. Valdés adelantó que “la próxima semana estaremos entregando otras 800 más, para que todos los estudiantes del nivel secundario de la localidad tengan su propio dispositivo”.

Educación y tecnología: un nuevo paradigma

Durante su discurso, el mandatario recordó cómo la pandemia aceleró la transformación educativa. “Nos dimos cuenta que teníamos que educar de otra forma y adaptarnos a una nueva realidad mundial, que era la conectividad”.

Explicó además que, a partir de esa experiencia, se creó Incluir Futuro, un programa que sistematiza contenidos en plataformas como EducaPlay, permitiendo que los alumnos accedan a materiales educativos digitales en igualdad de condiciones.

Valdés remarcó que ya se entregaron más de 120 mil notebooks en toda la provincia. “Hoy estamos entregando 1.000 y la semana que viene otras 800, de manera que todos los años del nivel secundario de Curuzú Cuatiá van a contar con computadoras”.

El Gobernador destacó que los estudiantes cuentan ahora con herramientas que los conectan con el conocimiento global. “Es la primera vez que tenemos profesores en el aula con alumnos que tienen acceso a todo el conocimiento, y eso abre un nuevo dilema educativo, pero estamos preparados”.

Por su parte, la ministra Práxedes López subrayó la importancia de los contenidos audiovisuales desarrollados por la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, que amplían el acceso a materiales de todas las materias. “Cada vez que entregamos computadoras sentimos satisfacción porque sabemos que estamos cumpliendo con una premisa del Gobernador: garantizar inclusión digital y educativa”, expresó.