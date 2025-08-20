Detuvieron en Paraná al dueño de la web “Al Ángulo TV”: lo acusan de piratería y ordenaron bloquear el sitio

Este miércoles se dio a conocer una noticia en contra de la piratería audiovisual: la DDi de San Isidro y la PFA detuvieron a Alejo Leonel Warles, conocido como “Shishi”, fundador del sitio web “Al Ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1.

Esta noticia generó un gran impacto en las redes sociales, ya que era un sitio muy concurrido por los usuarios. Esto se suma al bloqueo de los sitios de “Fútbol Libre” y “Megadeportes”. En ambos casos actuó la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y LaLiga de España.

Según se informó, se trata de un sitio considerado como uno de los principales operadores de piratería audiovisual. Al mismo tiempo, se afirmó que exponía a los usuarios a riesgos como infecciones por malware y robo de datos personales.

En el allanamiento, las autoridades incautaron computadoras, teléfonos móviles y equipamiento tecnológico, presuntamente utilizados para operar una red de difusión considerada ilícita de contenidos deportivos.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una investigación dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

Replicaba eventos deportivos

Según los datos de la investigación, Al Angulo TV gestionaba una estructura de 14 dominios que replicaban eventos deportivos transmitidos en directo. Además, había lanzado una aplicación para Android, lo que incrementó el alcance de las retransmisiones y lo posicionó como uno de los principales canales de distribución de contenidos audiovisuales piratas en el país.

El acusado, conocido en redes sociales bajo el alias “Shishi”, tiene un perfil alto en redes sociales donde se mantenía muy activo y recientemente celebró haber alcanzado los 100 mil seguidores. También mostraba una postura desafiante ante la posibilidad de un arresto.

Tras una exhaustiva investigación digital en redes llevada a cabo por la Fiscalía con el soporte de técnico de la industria, confirmaron a Warles como el “fundador y único propietario” de “Al Ángulo TV” y de su aplicación.

TN