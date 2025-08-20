Tarjeta Sube: cuál es el requisito clave para mantener beneficios en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes emitió un recordatorio clave este miércoles para los usuarios del transporte urbano que cuentan con beneficios locales en la tarjeta SUBE. Para evitar la pérdida de descuentos o gratuidades en el boleto de colectivo, es necesario que actualicen su tarjeta. Esta medida de alcance nacional abarca a estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, jubilados y madres de siete hijos, entre otros.

Proceso simple y necesario

Desde la Subsecretaría de Transporte, señalaron que el trámite es rápido y sencillo. "Es muy necesario que todos los que tienen beneficios locales pasen por una TAS o lo hagan a través de la aplicación del celular con tecnología NFC", subrayó el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda.

El procedimiento se puede realizar apoyando el plástico en las Terminales Automáticas SUBE (TAS), distribuidas en distintos puntos de la ciudad, o bien desde la aplicación SUBE en dispositivos Android.

Recordatorio crucial para usuarios con beneficios locales

Rueda precisó que la ubicación de las terminales se puede encontrar en la página de la Municipalidad, y que se encuentran en el Palacio Municipal y en delegaciones barriales como Nicolini, 17 de Agosto y San Martín, entre otras.

Si bien desde Nación no establecieron un plazo límite, en el municipio advierten que muy pocos usuarios han hecho la actualización hasta ahora. "Es necesario que lo hagan porque, de lo contrario, vencen los atributos y empieza a cobrarse el boleto sin descuento y sin gratuidad", advirtió el funcionario.

Se aclaró que las personas que cuentan con la Tarifa Social Federal, beneficio otorgado por el Estado Nacional que permite viajar con un 55% de descuento, no necesitan realizar este trámite.

Canales para realizar el trámite

El proceso es simple, ágil y puede realizarse a través de los siguientes canales:

En las Terminales Automáticas SUBE más cercanas: los usuarios deben apoyar la SUBE hasta que el equipo indique que pueden retirarla. Para consultar la terminal más cercana a sus domicilios pueden ingresar en: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/atencionSUBE

En la App SUBE: el usuario debe seleccionar la opción "Acreditá y consultá saldo", luego "Ver Saldo" y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje "Tu tarjeta está actualizada". Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Desde la Municipalidad reiteraron la invitación a los vecinos a realizar el trámite cuanto antes para evitar inconvenientes a la hora de viajar en colectivo.