Corrientes: emprendedores de Curuzú Cuatiá recibieron microcréditos y bienes de capital

En una actividad realizada en el Club Belgrano de Curuzú Cuatiá, el gobernador Gustavo Valdés hizo entrega de más de 30 microcréditos y bienes de capital a 16 emprendedores locales.

La iniciativa forma parte del programa "Emprendedores Somos Todos", que busca consolidar el apoyo del Estado provincial a la generación de empleo genuino.

El mandatario explicó que el objetivo es ofrecer la posibilidad de que los emprendedores "ingresen a este camino o que mejoren su herramienta de trabajo".

Valdés destacó la colaboración de la Fundación del Banco de Corrientes, que otorga créditos con una tasa máxima del 7% y 6 meses de gracia.

"Si terminan de pagar ese crédito, nosotros ya vamos a tener una confianza mutua y van a poder seguir girando", aseguró.

Inclusión financiera y apoyo integral

La presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, remarcó que el programa busca promover la inclusión financiera real para quienes no pueden acceder al sistema bancario tradicional. “Sabemos que emprender en Argentina no es fácil”, expresó.

El programa, impulsado por la Fundación del Banco de Corrientes (FUDECOR) junto al Gobierno provincial, incluye no solo el apoyo financiero, sino también asesoramiento contable, marketing digital y capacitaciones técnicas. Los beneficiarios recibieron equipamientos no reembolsables, como máquinas de sublimación, equipos de panadería y herramientas de carpintería, entre otros.