Mocoretá: detectaron otros 27 contagiados y aseguran que no hubo una fiesta clandestina

“Durante la maratón de testeos que se realizó el martes y miércoles de la semana pasada, detectaron 8 casos positivos de covid-19. Por lo que ascendió a 19 el número de activos. Luego, el fin de semana se realizaron más hisopados y de ahí surgieron otros 27 positivos. Por lo que, hasta esta tarde, eran 47 los afectados por covid-19”, comentó la periodista de Mocoretá, Karina Roy en diálogo con El Litoral. Precisamente, personal de Salud Pública está realizando la investigación correspondiente para determinar si el nexo de los nuevos casos están vinculadas a actividades de catequesis o escolares.

Por otra parte, consultada sobre la información que circuló en las últimas jornadas sobre una supuesta fiesta clandestina, aclaró que “con previa autorización del Municipio, de 9 a 0, se desarrolló la presentación de la remera de la promoción 2021. En este evento que se realizó en la plaza central, que fue organizado por las agrupaciones estudiantiles y en el que no tienen participación las autoridades escolares, estuvieron presentes varios tutores y también hubo un control por parte de la policía”.

Seguidamente, añadió que “inclusive cuando llegó la medianoche, antes de retirarse, los chicos limpiaron toda la plaza. Sobre esto, también acotó que “esto no significa que después no puedan surgir más casos derivados del evento, pero lo que sí se puede afirmar es que no se trató de una fiesta clandestina. Y que tampoco fue frente a la casa del Intendente, ya que allí no vive él, sino su familia”.