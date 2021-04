Sabrina Rojas incomodó a Nancy Pazos en un programa en vivo por un episodio de celos

Sabrina Rojas fue invitada al ciclo Flor de equipo para hablar de su vuelta al teatro con la obra Desnudos, en la que también participa su esposo, Luciano Castro. Durante la charla, Florencia Peña le preguntó si recordaba algún episodio de celos con su pareja y la actriz aprovechó para “mandar al frente” a Nancy Pazos, panelista del programa de Telefe.

“Nancy una vez dijo que Luciano le tiró onda. Yo lo llamé a él para decirle: ‘Perdón, nunca me contaste esto’”, señaló Sabrina. La conductora le consultó: “¿Qué Nancy? ¿Nancy Dupláa?”. Con tono irónico, la modelo le respondió: “Nancy Pazos, mi amor”. La panelista se mostró incómoda con el comentario e incluso se puso colorada.

Luego, Rojas dio más detalles de este episodio que pasó hace en 2016 mientras ella estaba participando del Bailando: “Yo estaba ensayando y me empieza a estallar el teléfono. ‘Luciano salió con Nancy Pazos’, me decían... ¡A esa no la tenía en la lista! Llamo a Castro y le digo: ‘Escuchame una cosa, ¿en qué momento sucedió?’. Y ahí tuvimos una charla”.

“Salió con otra de radio, así que podría haber tenido algo conmigo también, pero no pasó”, dijo entre risas, Pazos sobre la relación amorosa entre Luciano Castro y Elizabeth Vernaci. “Yo conté una pelotudez al aire que no pienso repetir. Pero solo quiero decirte que terminé llorando ese día porque tu marido me llamó para pedirme explicaciones...”.

Finalmente, la periodista dio detalles del encuentro que vivió con el actor hace algunos años y de la cual se arrepintió un tiempo después: “Yo conté una tontería. Ese día conté que entre las cosas que me había perdido en la vida fue que él me dijo un piropo arriba de un ascensor y yo seguí de largo. Que sé yo. No sé qué hubiera pasado”.

Sabrina le contestó: “¡Lo que te perdiste, Nancy! ¡Lo que te perdiste!”. Además, Noe Antonelli opinó: “Que raro que Nancy le haya pasado de largo a un piropo de Luciano Castro”. Fiel a su estilo, su compañera de panel le respondió con total sinceridad: “¡Tenía un buen pedazo en ese momento!”. Florencia se quedó sorprendida con esta declaración y aprovecho para seguir con el cuestionario: “Bueno... sigamos”.

Castro y Rojas se convirtieron en una de las parejas más consolidadas del ambiente, aunque atravesaron algunas crisis y separaciones. Y es habitual verlos compartir momentos de su vida cotidiana en sus redes sociales. El 16 de marzo, la actriz le dedicó al ex Valientes un posteo en Instagram con motivo de su cumpleaños número 46. “Hoy cumple años el hombre que tiene la sonrisa más hermosa del mundo”, escribió junto a un video en el que se los ve sonrientes en la playa. Además, publicó en sus stories el momento en el que junto a sus hijos, Fausto y Esperanza, van a despertar al actor para saludarlo en este día tan especial.

En enero, Sabrina le había dedicado un emotivo mensaje al cumplir un nuevo aniversario de relación. “Hoy cumplimos once años de un amor revoltoso, imperfecto, con idas y vueltas, juntos y algunas veces separados. Pero siempre con el mismo amor. El que solo nosotros sabemos y entendemos. Un amor sin caretas”, dice la primera parte del mensaje. Y remató: “Por eso y mil cosas más, me gusta lo que somos, lo que construimos y como siempre logramos reinventarnos. Estoy orgullosa de que así sea, inestable como la vida misma. Porque eso es lo que hace que tengamos ganas de más. Te amo mi gordo”.