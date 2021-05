Marcelo Tinelli se toma licencia como presidente de San Lorenzo

El empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli formalizó el pedido de licencia al cargo de presidente de San Lorenzo en medio de una marcada crisis institucional y deportiva, lo que generó un fuerte malestar de socios e hinchas canalizado en las redes sociales debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Sin dar precisiones sobre el plazo de su salida, Tinelli justificó la decisión en el hecho de que "los resultados no se dieron" en lo que va de su gestión, algo que lamentó por "el amor, el esfuerzo y el tiempo" invertido en su tarea dirigencial.

El presidente anunció que el sindicalista Horacio Arreceygor, de 57 años, lo sucederá en el cargo por su rol de vice primero.

Tinelli se aleja de la función cuando San Lorenzo registra un pasivo de 3.500 millones de pesos, según el Balance del último ejercicio 2019-20, y dispone un cuerpo técnico interino (Leandro Romagnoli-Alberto Acosta) después de la renuncia de Diego Dabove el domingo pasado.

“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron", introdujo el empresario en un mensaje desde sus redes sociales.

"Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019", abundó.

Tinelli, que además es presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), consideró luego: "Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intente superar este mal momento que nos duele a todos”.

Ante su inminente vuelta a la TV, el próximo lunes con su tradicional ShowMatch, el conductor admitió: "Soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado. Como todo grande exige cada día más. Y mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento”.

“En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto. Quiero agradecer a la Comisión Directiva y en especial a nuestro vicepresidente, Horacio Arreceygor, por asumir el cargo en estos meses, quien contará con toda mi ayuda las veces que sea necesario", afirmó.

"También quiero agradecer a los socios, socias e hinchas que me apoyaron tantos años porque sin su respaldo hubiera sido imposible lograr los grandes éxitos que vivimos juntos", reconoció.

Tinelli inició su carrera de dirigente en 2012 cuando se presentó como vicepresidente de Matías Lammens y en esa primera gestión el club logró la Copa Libertadores 2014, máximo logro deportivo de su historia.

En diciembre de 2019, el empresario tomó el desafío de liderar un oficialismo desgastado por el deterioro económico y la pérdida de protagonismo del equipo de fútbol profesional, que había comenzado dos años antes con la salida del DT uruguayo Diego Aguirre.

Sus decisiones en el área no fueron acertadas: venta acelerada de juveniles con proyección (Adolfo Gaich y Matías Palacios, por caso), refuerzos sin jerarquía y técnicos que no llegaron a cumplir su contrato (Diego Monarriz, Mariano Soso y Dabove).

Este año San Lorenzo quedó eliminado prematuramente de las cuatro competencias que disputó: Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en la que aún le restan jugar dos partidos sin objetivos por delante.

La debacle futbolística de San Lorenzo provocó que después de cada partido se instalara en Twitter el hashtag #AndateTinelli como tendencia. Frente a la imposibilidad de concurrir a la cancha por la pandemia, esa fue la forma elegida por socios e hinchas para manifestar su disgusto con la gestión.

Después de la derrota con Huachipato de Chile en el Nuevo Gasómetro, el 22 de abril pasado, un socio de San Lorenzo amenazó a Tinelli y sus hijos vía redes sociales, lo que motivó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta es la tercera vez que Tinelli pide licencia en su carrera como dirigente de San Lorenzo, casualmente en el Día del Dirigente Deportivo. Las dos anteriores, siendo vicepresidente, ocurrieron en marzo de 2014 y abril de 2017 y la vuelta se produjo antes de lo previsto.

