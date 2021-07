La China Suárez y su tatuaje más especial, en honor a su amiga Sofía Sarkany

Eugenia la China Suárez tiene decenas de tatuajes en todo su cuerpo, desde la frase “Enless love” y un ancla en su antebrazo, a un corazón en un dedo y una estrella en el cuello, entre tantos otros. Pero en los últimos días se hizo un nuevo diseño, que seguramente sea uno de los más especiales y significativos que lleva en su piel.

La actriz había mostrado en sus redes sociales la semana pasada que había estado en lo de su tatuador, pero no brindó detalles de cuál sería su diseño, aunque los sucesos que se dieron en los últimos meses hacían pensar por dónde vendría la mano. En las últimas horas y casi de casualidad, la pareja de Benjamín Vicuña dejó ver su nuevo tatuaje, en honor a su amiga Sofía Sarkany, fallecida el 29 de marzo pasado.

La mamá de Rufina, Magnolia y Amancio se hizo dibujar la cara de un ratón de unos dos centímetros aproximadamente, con contorno color negro, en su antebrazo, en honor a la joven diseñadora, a quien ella cariñosamente llamaba justamente “ratón”.

Eugenia mostro el nuevo tattoo de una manera muy sutil, como quien no quiere la cosa. Sin anuncios ni dedicatorias, solo posteó algunas fotos de ella haciendo gimnasia con los brazos descubiertos y fueron sus seguidores quien rápidamente se percataron y comentaron: “Amo ese tatuaje y el significado, más”, “Amé el nuevo tatuaje, es hermoso” y “El tatuaje, me muero de amor, seguro se volvió de tus favoritos por su hermoso significado”.

Sofía falleció en Miami donde estaba internada llevando un tratamiento contra un cáncer. Una semana antes, gracias a una subrogación, se había convertido en mamá de Félix, a quien pudo conocer y tener en brazos. Semanas más tarde Suárez viajó a Estados Unidos para acompañar a los padres y hermanas de su amiga y para conocer al bebé.

Hace unos días compartió una foto de su encuentro con el bebé y también otra, con el título “amo a esta familia”, de Ricky con Clara hermana de Sofía y el pequeño Amancio, que en días cumplirá un año.

“Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo, Sofi Sarkany. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga, bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor”, había escrito en ese momento Suárez, contenta ya que sus hijos, de edades similares, serían amigos como ellas.

Luego de la muerte de la diseñadora de 31 años, Eugenia posteó: “Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”.

La actriz y la diseñadora se conocieron trabajando, pero su relación trascendió lo laboral. En más de una ocasión La China lució las creaciones de Ricky, marca de la cual fue cara, pero además dijo presente en cada presentación de las colecciones de Sofía, no sólo modelando sino también acompañando como amiga. Además, en cada evento en el que se presentaba usaba vestidos de su colección con Natalia Antolín, acompañados por los zapatos creados por quien era una de sus mejores amigas en el ambiente.

Infobae