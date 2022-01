Bullrich: “Podemos acompañar un acuerdo con el FMI si es razonable”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó ayer “un acuerdo razonable” entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al asegurar que se trata de una condición para el apoyo de su partido al trato por el pago de la deuda.

La dirigente se refirió al acuerdo con el FMI al responder una pregunta de la prensa sobre la discusión interna de la alianza Juntos por el Cambio, que entre otros asuntos, gira en torno del apoyo, o no, al desahogo económico del país por el pasivo generado tras el préstamos del Fondo al Gobierno de Mauricio Macri

“En relación a cómo encarar algunos temas todavía tenemos debates pendientes que iremos dando. El debate sobre dónde va el Gobierno con el FMI, dónde nos quiere llevar con su contradicción permanente, de decir que quiere un acuerdo y por otro lado insultar y generar un discurso pirotécnico. Es más un tema de desconfianza estructural de lo que es el kirchnerismo, nosotros no tenemos puntos en común con esa mirada del mundo, la economía, la política internacional, la seguridad, la política educativa. Somos muy distintos, entonces para mí lo que nos da la victoria electoral es la capacidad de que la sociedad vea que Juntos por el Cambio no se mete en el barro de una no salida. Por supuesto que podemos acompañar un acuerdo con el FMI si es razonable, hasta ahora no tenemos la menor idea de lo que es la profundidad de ese acuerdo”, dijo Bullrich ayer

Y sobre las dudas acerca de que finalmente haya un acuerdo dijo: “Hasta ahora viene en una lentitud total. Hay una mezcla de ideología e ineficiencia. Eso es lo que vienen mostrando. Pasó el 2020, el 2021, estamos en el 2022 y parece que estuviéramos como el primer día. No es alentador el trabajo que han hecho en relación al acuerdo con el Fondo”.

(JML)