Corrientes: Prefectura interceptó un furgón con un cargamento de whisky y licores valuado en $112 millones

Un millonario cargamento de bebidas alcohólicas de alta gama fue incautado por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la localidad correntina de Monte Caseros.

El procedimiento, resultado de un control nocturno de rutina, terminó con el secuestro de mercadería ilegal cuya valuación de mercado supera los 112 millones de pesos, además de la demora de tres personas involucradas.

El hecho se registró sobre la Ruta Provincial N° 129, en uno de los accesos clave a la zona ribereña.

Según informaron fuentes de la fuerza, los efectivos detectaron un furgón que, al notar la presencia del retén, realizó una maniobra indebida con el objetivo de evadir la inspección policial. Esta acción derivó en un seguimiento controlado que permitió interceptar el vehículo a pocos metros del lugar.

Whisky y licores sin papeles

Tras interceptar el rodado, en el que viajaban tres hombres mayores de edad, los prefectos dieron intervención a la Fiscalía Federal de Paso de los Libres. Ante las sospechas sobre la carga, se dispuso el traslado del furgón a una dependencia oficial para realizar una requisa exhaustiva.

Al abrir el vehículo, los uniformados encontraron:

Bebidas alcohólicas: Numerosas cajas de whisky y licores de primeras marcas internacionales.

Irregularidades: El cargamento carecía de la documentación aduanera y comercial que acreditara su ingreso legal al país o su libre tránsito.

Otros elementos: Se secuestraron teléfonos celulares y el vehículo utilizado para el transporte, elementos considerados de interés para la investigación.

Situación judicial

La Fiscalía interviniente ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes por presunta infracción al Código Aduanero. En tanto, los tres involucrados fueron identificados y quedaron supeditados a la causa penal, aunque recuperaron la libertad mientras avanza la instrucción.

La mercadería, que representa un fuerte golpe al contrabando en la frontera con Uruguay y Brasil, quedó bajo resguardo judicial. Este operativo se suma a las tareas de control que las fuerzas federales han intensificado en las rutas de acceso a los ríos interiores de la provincia de Corrientes.