Rumores de crisis entre Cande Tinelli y Coti Sorokin: sus dispares reacciones en las redes

Si bien la relación parecía afianzarse cada día, con postales familiares, viajes, canciones a dúo y mucha salida juntos, todo indica que las cosas cambiaron para Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si bien la pareja comenzó a dar indicios de que existía una crisis entre ambos, ahora los hechos demuestran que la relación llegó a su fin.

Para demostrarlo, hicieron lo que hacen todos los famosos: primero escribir frases enigmáticas y luego, ocultar todas las fotos y videos juntos del feed de Instagram. Y Cande no fue la excepción. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, había escrito la hija del conductor y añadió: “Ojalá algún día lo entiendas”.

Lo llamativo es que al menos por el momento, Coti sólo no borró los posteos donde está junto a Cande sino que además, subió una historia paseando a los perros y luego compartió una foto de su chica que subió otra cuenta. Y llama más la atención, si es que están separados, que aún tenga activa una imagen en la que está abrazado a la joven y acompañados por su mascota. “Amor eterno es demasiado poco tiempo. Infinito amor x vos @candelariatinelli”., le dedicó a su novia con quien comparte la vida desde noviembre de 2020.

Quizás para no agregar más pistas aún, la ¿ex pareja? no se dejó de seguir en redes sociales aunque ya no se colocan likes ni se realizan comentarios, al menos en las publicaciones más recientes.

Salvo estos guiños en redes, nadie sospechaba de una crisis entre ellos. En las últimas semanas compartieron vacaciones en Punta del Este solos y luego, pasaron tiempo en familia. Y según las imágenes, todo en total armonía. Caminatas tomados de la mano, mimos y muchos eventos nocturnos en los que se veían felices. De hecho en diciembre, ambos estuvieron en el espacio del Museo Nacional de Bellas Artes realizando un show muy íntimo y exclusivo.

La relación inició en medio de un escándalo, ya que el músico se estaba separando de su esposa. Y si bien se especulaba con el romance, fue en Podemos Hablar (Telefe) que él finalmente se refirió al tema, luego de confesar que ya le había escrito algunas canciones a su nuevo amor. “Mis hijos tienen muy buena onda”., había dicho sobre la familia ensamblada. Cabe recordar que varios meses antes de oficializar su nueva relación el músico había puesto fin a su matrimonio con Valeria Larrarte, después de 25 años juntos y haber sido padres de dos pares de mellizos: Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Lelé, por su parte, había blanqueado su ruptura con Federico Giuliani, un futbolista a quien conoció a través de su cuñado, Lisandro López, el novio de Mica Tinelli.

“Estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamas se pierdan, y cada vez construyamos más y más este hermoso castillo”, le había dedicado en ese entonces ella. Romántica y enamorada, agregó: “Te amo Coti, gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa, sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente, octubre por siempre a tu lado”. En tanto, la respuesta de Sorokin no se hizo esperar: “Ay me quebré. Te amo eternamente flaca hermosa”. Habrá que esperar si este es el capítulo final y si vendrán muchas canciones de desamor o si aún hay margen para recomponer el vínculo.

