“Mi decisión de ser candidato no va a depender de lo que haga Mauricio”

Horacio Rodríguez Larreta continúa sin querer confirmar que va a ser precandidato a presidente en 2023. “Es un orgullo ser jefe de Gobierno”, volvió a escudarse este miércoles. Sin embargo, lo que no esquivó fue la consulta sobre si bajaría su eventual postulación si se presenta Mauricio Macri. “Mi decisión no va a depender de lo que haga él”, garantizó. “Si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio Macri, ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas y candidatos. Si fuera él, Gerardo Morales, (Facundo) Manes, quién sea. (María Eugenia) Vidal, (Patricia) Bullrich...”, enumeró el alcalde porteño.

En una entrevista que concedió en LN+ se mostró firme en ese concepto, el cual abordó en al menos tres oportunidades durante el inicio de la charla con el anfitrión, Luis Novaresio.

“El criterio nuestro es que elige la gente. Es lo más democrático Después está en nosotros encontrar el mejor mecanismo. En las últimas Paso nos manejamos con muchísima responsabilidad y ganamos”.

